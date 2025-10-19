Suscribete a
Bolivia acude sin incidentes a la urnas en un día que certifica el final de 20 años de izquierdismo

Miles de efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas fueron desplegados en todo el país para garantizar la seguridad

Jorge 'Tuto' Quiroga: «España no puede contemporizar con dictaduras»

Una mujer se dispone a votar en Laja, una localidad boliviana a 30 kilómetros de La Paz
Una mujer se dispone a votar en Laja, una localidad boliviana a 30 kilómetros de La Paz afp

Ronald Catari

Corresponsal en La Paz

Bolivia celebra este domingo, 19 de octubre, por primera vez una segunda vuelta presidencial. Más de 7,9 millones de ciudadanos, dentro y fuera del país, han sido convocados para elegir entre el senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y ... el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga, de la alianza Libre. La votación transcurrió con normalidad, bajo la observación internacional y con la expectativa de definir el rumbo del país tras casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de izquierda fundado por Evo Morales.

