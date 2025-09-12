Suscribete a
ABC Premium

Bielorrusia construye una base nuclear para misiles rusos

Se trataría del sistema Orezhnik, con capacidad nuclear, según ha revelado una investigación

La OTAN anuncia la creación de un «centinela» aéreo para defender el flanco este europeo

Un helicóptero militar de las maniobras Zapad-25, con tropas rusas y bielorrusas, celebradas este viernes y el sábado en Bielorrusa
Un helicóptero militar de las maniobras Zapad-25, con tropas rusas y bielorrusas, celebradas este viernes y el sábado en Bielorrusa EFE
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las imágenes satelitales muestran la construcción de un nuevo complejo militar cerca de Minsk. En lo que fue una nuclear soviética en tiempos de la Guerra Fría, se perciben extensos movimientos de tierra y la construcción de varias áreas conectadas por nuevas carreteras en el ... distrito de Slutsk, cerca del pueblo de Pavlovka, a unos 60 kilómetros de Minsk y a 245 kilómetros de la frontera con Polonia. La investigación publicada por Free Europe, con la colaboración de medios de Estonia, ha demostrado el trabajo previo de deforestación y los trabajos de construcción de edificios y sistemas de comunicaciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app