Biden arranca al príncipe saudí un modesto incremento de producción de crudo

El objetivo principal de la visita de Joe Biden a Arabia Saudí, que esta nación árabe y sus socios incrementen la producción de crudo como una forma de controlar los precios internacionales, tuvo este sábado 16 de julio resultados positivos, aunque modestos. Según las agencias oficiales saudíes, Mohamed bin Salman, el príncipe heredero y gobernante de facto del reino, se comprometió a llegar al máximo posible, 13 millones de barriles diarios, pero de aquí a 2027, un plazo demasiado largo para poder tener un efecto inmediato sobre el drama mundial de la inflación galopante.

La Casa Blanca dijo que después de los varios encuentros de Biden con Bin Salman, muy polémicos en EE.UU., espera medidas más enérgicas con respecto a la producción árabe de petróleo. Bin Salman respondió, siempre según los medios saudíes, que el reino está llegando al máximo de su capacidad de producción y necesitará fuertes inversiones si debe incrementarla de forma notable.

En la última jornada de su primera gira por Oriente Próximo, antes de volar de vuelta a Washington, Biden dijo en un discurso ante reyes, presidentes, primeros ministros y otros gobernantes de las principales naciones árabes: «Permítanme afirmar claramente que EE.UU. va a seguir siendo un socio activo y comprometido en Oriente Próximo. A medida que el mundo se vuelve más competitivo y los retos a los que nos enfrentamos más complejos, cada vez tengo más claro lo estrechamente entrelazados que están los intereses de EE.UU. con los éxitos en Oriente Próximo. No nos alejaremos y dejaremos un vacío para que lo llenen China, Rusia o Irán. Y trataremos de aprovechar este momento con un liderazgo estadounidense activo y de principios».

La decisión de verse con Bin Salman en su viaje a Yeda ha incendiado a buena parte de las bases demócratas y a no pocos medios de comunicación estadounidenses, pues la inteligencia norteamericana halló hace unos meses que fue el príncipe quien dio la orden de matar al periodista disidente Jamal Khashoggi, que vivía en Washington, durante una visita a un consulado saudí en Turquía en 2019.

La instantánea de Biden y Bin Salman chocando puños se viralizó en redes sociales y quedó el sábado en las primeras planas de la mayoría de diarios. Fred Ryan, el director ejecutivo del 'Washington Post', donde escribía Khashoggi antes de su asesinato, denunció que el encuentro «merma la autoridad moral» de EE.UU.

El equipo de Biden, sin embargo, alega que este viaje era necesario tras la invasión rusa de Ucrania. Como candidato, Biden fue duro con Bin Salman, y le llamó paria. Hasta dijo que no se vería con él. Pero ahora el precio del barril de petróleo se ha disparado y el del galón de gasolina también. La Casa Blanca incluso ha enviado una delegación a Caracas, a verse con Nicolás Maduro, ya que Venezuela tiene importantes reservas de crudo.

Arabia Saudí, sin embargo, es el principal exportador de petróleo a EE.UU., con un 5% de las importaciones de petróleo refinado y un 6% de las de crudo.

Los medios estatales saudíes dijeron ayer que Bin Salman respondió a los gestos de Biden con su viaje reafirmando un compromiso previo de aumentar la producción de crudo a esos 13 millones de barriles diarios. En principio, el máximo actual está en 12, pero según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Arabia Saudí produjo unos nueve millones de barriles de petróleo al día en 2021. La razón de esa diferencia de cifras, según Bloomberg, es que junto con otros países del cártel petrolero, recortó la producción cuando se declaró la pandemia y se desplomó la demanda, y acordó aumentar gradualmente la producción durante varios meses para regular los precios.

Tras la invasión rusa en Europa, el precio del petróleo se disparó por encima de los 120 dólares por barril, pero ha caído a debajo de los 100 dólares, lo que hoy por hoy equivale al mismo importe en euros. La inflación, sin embargo, está disparada en EE.UU., y ha llegado a un máximo en cuatro décadas: 9,1% interanual, según cifras oficiales recientes. El equipo de Biden teme un regreso a los años de la estanflación que acabaron con la presidencia de Jimmy Carter: inflación imparable emparejada con un estancamiento económico o incluso una recesión.

Tras haber prometido un firme compromiso con la democracia, y hasta haber convocado una cumbre de democracias mundiales a finales del año pasado, a Biden no le ha quedado más remedio que el pragmatismo. Ayer, aparte de su discurso en la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo, tuvo bilaterales con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed; el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi; el emir de Catar, jeque Tamim al Thani; el rey Hamad al Khalifa de Bahrein; Abdalá II, rey de Jordania; y el primer ministro de Irak, Mustafá al Kadimi. Este último es el único elegido democráticamente en su país.

En su discurso ante esos mandatarios, Biden no pronunció la palabra «democracia», pero sí dijo que «EE.UU. siempre promoverá los derechos humanos». «El futuro será de los países que liberen todo el potencial de sus ciudadanos, en los que las mujeres puedan ejercer la igualdad de derechos y contribuir a construir economías más fuertes, sociedades resistentes y ejércitos más modernos y capaces; en los que los ciudadanos puedan cuestionar y criticar a sus líderes sin temor a represalias. He recibido muchas críticas a lo largo de los años. No es divertido. Pero la capacidad de hablar abiertamente e intercambiar ideas libremente es lo que permite la innovación», dijo el presidente.

Biden, además, anunció 1.000 millones de dólares de ayuda estadounidense para paliar el hambre en la zona.

Por primera vez en dos décadas, una cumbre sin guerras norteamericanas Por primera vez en dos décadas, un presidente estadounidense pudo dirigirse a las grandes naciones árabes en una cumbre en el golfo Pérsico, y decirles, abiertamente: «Me enorgullece poder decir que la era de las guerras sobre el terreno en la zona, guerras que implicaban a un gran número de fuerzas estadounidenses, ya se ha acabado». Biden fue quien ordenó el repliegue final de Afganistán, en otoño. Antes, salió el grueso de las tropas estadounidenses de Irak. Sólo quedan soldados en misión de ayuda y entrenamiento para contener el avance del yihadismo en Irak y Siria. No hay, sin embargo, operaciones de infantería, aunque sí ataques con misiles lanzados desde «drones», aviones sin tripular.

Una novedad de esta cumbre árabe-americana es que varios de los países presentes, como Emiratos o Bahrein, tienen relaciones diplomáticas con Israel. Se suman a Jordania y Egipto, ambos vecinos del Estado judío. Biden busca que se sumen más naciones árabes, en especial Arabia Saudí, ahondando en un logro de la Administración de Donald Trump. En esta reunión, sin embargo, no hubo ningún gran anuncio en ese sentido.