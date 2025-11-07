Bélgica sufre una nueva noche de aeropuertos cerrados por drones

El aeropuerto belga de Lieja ha suspendido temporalmente los vuelos debido al avistamiento de un dron, el segundo incidente de este tipo en la semana, según ha informado la agencia nacional de noticias Belga, citando al servicio de control del tráfico aéreo Skeyes, recoge Reuters.

Otro episodio similar ha ocurrido en el aeropuerto de Bruselas, donde tras avistar varios drones -aún no se han especificado cuántos-, han tenido que interrumpir sus operaciones; según infoma un portavoz del control de tráfico aéreo Skeyes.

El martes, los aeropuertos de ambas ciudades belgas cerraron durante varias horas tras el avistamiento de aviones no tripulados.

