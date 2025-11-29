Suscribete a
ABC Premium

Bélgica se resiste a desbloquear los fondos rusos para Ucrania

Los dirigentes europeos deberán decidir cómo apoyar a Kiev el 18 de diciembre

Orbán desafía a la UE prometiendo a Putin que seguirá comprando petróleo ruso

Los ataques rusos dejaron la madrugada del sábado dos muertos y 600.000 personas sin electricidad en Kiev
Los ataques rusos dejaron la madrugada del sábado dos muertos y 600.000 personas sin electricidad en Kiev EFE
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si la Comisión Europea y el resto de países de la UE pensaban que era cuestión de tiempo hasta que Bélgica aceptase liberar las reservas rusas congeladas por las sanciones al régimen de Moscú, la realidad está llevando las cosas en otra dirección. ... El primer ministro belga, Bart de Wever, volvió a señalar el jueves que no podía aceptar que esos 140.000 millones de euros de fondos rusos que permanecen en una entidad ('Euroclear') domiciliada en Bruselas puedan ser utilizados como garantía para un crédito destinado a financiar a Ucrania por temor a las posibles consecuencias legales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app