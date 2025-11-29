Bélgica se resiste a desbloquear los fondos rusos para Ucrania

Si la Comisión Europea y el resto de países de la UE pensaban que era cuestión de tiempo hasta que Bélgica aceptase liberar las reservas rusas congeladas por las sanciones al régimen de Moscú, la realidad está llevando las cosas en otra dirección. ... El primer ministro belga, Bart de Wever, volvió a señalar el jueves que no podía aceptar que esos 140.000 millones de euros de fondos rusos que permanecen en una entidad ('Euroclear') domiciliada en Bruselas puedan ser utilizados como garantía para un crédito destinado a financiar a Ucrania por temor a las posibles consecuencias legales.

Otros países que apoyan a la Comisión para usar este dinero, como una especie de «adelanto» sobre las futuras indemnizaciones que se supone que Rusia deberá pagar cuando termine la guerra, están presionando a Bélgica y acusan al Gobierno de Bruselas de actuar por conveniencia, para no perder así ingresos de hasta 1.700 millones de euros en impuesto de sociedades que recauda por mantener esos fondos.

Hasta ahora, la UE recauda los intereses que generan esos fondos (después de que Bélgica cobre los impuestos) y entrega ese dinero a Ucrania. Después de tres años de guerra, las finanzas de Kiev se encuentran prácticamente en quiebra y la UE se ha comprometido a sostener al Gobierno de Volodímir Zelenski.

En el Consejo Europeo de octubre se esperaba que los jefes de Estado o de Gobierno hubieran aprobado el plan para utilizar los fondos congelados como financiación para mantener a flote a Ucrania, pero las objeciones del Gobierno belga lo impidieron. A cambio, el Consejo Europeo dejó claro entonces que la UE se comprometía a sostener financieramente a Kiev los próximos dos años y le pidió a la Comisión que prepare una fórmula para poder usar esos fondos, de modo que la entrega se pueda aprobar en la próxima reunión prevista para el 18 de diciembre.

De Wever advierte de que «avanzar precipitadamente con ese plan podría dar lugar a que el acuerdo de paz sea imposible»

En las últimas semanas, Ursula von der Leyen ha estado haciendo gestiones para tratar de convencer al primer ministro belga. Bart De Wever. Pero este le respondió el jueves a través de una carta en la que le decía que, además de que Bélgica corre el riesgo de tener que pagar una multa astronómica, «avanzar precipitadamente con el plan propuesto de préstamos para reparaciones tendría como consecuencia, como daño colateral, que nosotros, como UE, estaríamos impidiendo efectivamente alcanzar un posible acuerdo de paz».

De hecho, la Administración Trump también se ha mostrado interesada en esos fondos. En el borrador del plan de paz de 28 puntos se contemplaba usar una parte para financiar la reconstrucción de Ucrania tras el eventual fin de la guerra y la creación de uno o más «vehículos de inversión» liderados por Washington. Incluso se especula con que preveía que EE. UU. obtendría parte de los beneficios de esas inversiones.

La guerra sigue, como demuestra el último ataque con misiles y drones contra Kiev que causó al menos dos muertos en la madrugada del sábado. Por ahora, la Comisión mantiene formalmente que la idea de usar los fondos congelados sigue siendo la prioridad número uno, pero también ha introducido la variante de una emisión de deuda colectiva europea, lo que tiene el inconveniente de que necesitaría la unanimidad y probablemente un proceso complejo de ratificaciones nacionales, por no hablar de la alergia que mantienen muchos gobiernos a la idea de mutualizar deuda europea. La tercera posibilidad serían los préstamos nacionales directos.

Muchos países van a intentar aumentar la presión sobre Bélgica, sobre todo poniendo en duda su compromiso real con los ucranianos. Así lo han hecho diplomáticos europeos en 'Politico': «Ante esta exasperante lentitud, cabe preguntarse si realmente se ha comprendido que lo que está en juego es la seguridad de Europa».