Bélgica invita a los jóvenes de 17 años a hacer el servicio militar voluntario con un salario de 2.000 euros

El Gobierno envió el pasado viernes cerca de 150.000 cartas a estos adolescentes

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

El Gobierno belga ha enviado una carta a los 150.000 jóvenes que han cumplido 17 años para invitarles a convertirse en soldados durante un año. No se trata de restablecer el servicio militar sino de ofrecer un “periodo de formación” voluntario, como refuerzo para ... afrontar la situación creada por la guerra de Ucrania. Para hacerse una idea, las fuerzas armadas belgas cuentan actualmente con menos de 30.000 hombres, aunque a cambio se trata de profesionales altamente cualificados en numerosas disciplinas. Bélgica también ha invertido en la compra de los nuevos cazabombarderos norteamericanos F-35.

