Bélgica invita a los jóvenes de 17 años a hacer el servicio militar voluntario con un salario de 2.000 euros

El Gobierno belga ha enviado una carta a los 150.000 jóvenes que han cumplido 17 años para invitarles a convertirse en soldados durante un año. No se trata de restablecer el servicio militar sino de ofrecer un “periodo de formación” voluntario, como refuerzo para ... afrontar la situación creada por la guerra de Ucrania. Para hacerse una idea, las fuerzas armadas belgas cuentan actualmente con menos de 30.000 hombres, aunque a cambio se trata de profesionales altamente cualificados en numerosas disciplinas. Bélgica también ha invertido en la compra de los nuevos cazabombarderos norteamericanos F-35.

Ha sido el ministro de Defensa, el nacionalista flamenco Theo Francken quien lo anunció en redes sociales, con un mensaje que confirmaba el anuncio hecho hace unos meses. “¡Ya se ha hecho! Ayer se enviaron 149.000 cartas. Animamos a todos los jóvenes de 17 años del país a unirse al ejército en general y a participar en el servicio militar voluntario de un año en particular”.

No se ha publicado por ahora ninguna encuesta sobre la cantidad de belgas que podrían sentirse atraídos por esta oferta de pasar un año como militares a cambio de una remuneración de unos 2.000 euros al mes.

149.000 brieven gingen gisteren op de post. Alle 17-jarigen van het land worden warm gemaakt voor Defensie in het algemeen en voor het vrijwillige militaire dienstjaar in het bijzonder.



El ejército dispone todavía de algunas instalaciones vacías que se remontan a su época colonial, pero no se ha informado todavía del destino que tendrán los jóvenes que se presenten voluntarios.

Por ahora, nadie en el país ha querido hacer una lectura alarmista de esta iniciativa que por ahora no pasa de plantear una decisión con carácter voluntario. En Bélgica, el Ejército es una de las instituciones en las que es obligatorio conocer las dos lenguas del país (francés y neerlandés) para favorecer su funcionamiento ordinario.

El servicio militar obligatorio en Bélgica fue suspendido el 31 de diciembre de 1992 mediante una modificación legal que limitaba su aplicación únicamente a los conscriptos reclutados hasta 1993 y en los hechos los últimos soldados de recluta obligatoria dejaron las filas el 1 de marzo de 1995 y a partir de entonces el ejército belga pasó a estar compuesto únicamente por soldados profesionales.

En la UE solamente Austria y Grecia mantienen el servicio militar. Noruega, país asociado, también. Letonia lo reintrodujo en 2023.