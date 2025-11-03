Suscribete a
ABC Premium

Babis forma en la República Checa una coalición de gobierno contra la inmigración y contra el euro

El auge del populismo euroescéptico redefine el panorama político checo con una alianza que desafía las políticas de Bruselas

Detienen a un joven sirio que presuntamente planeaba un atentado suicida en Berlín

Andrej Babis, líder del movimiento ANO, junto a Tomio Okamura (SPD) y Petr Macinka (Automovilistas), tras sellar un pacto de coalición en Praga
Andrej Babis, líder del movimiento ANO, junto a Tomio Okamura (SPD) y Petr Macinka (Automovilistas), tras sellar un pacto de coalición en Praga REUTERS
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un mes después de las elecciones parlamentarias en la República Checa, el multimillonario y ex primer ministro Andrej Babis, líder del movimiento populista de derecha ANO, ha cerrado este lunes una alianza gubernamental con otras dos formaciones euroescépticas, el partido Automovilistas y el ultraderechista ... Libertad y Democracia Directa, basada en un programa hostil con la UE y con la inmigración.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app