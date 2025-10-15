Suscribete a
El avión del secretario de Defensa de EE.UU. realiza un aterrizaje de emergencia en Reino Unido por una grieta en el parabrisas

El jefe del Pentágono, que regresaba de un viaje a Bruselas, se encuentra a salvo

Trump respalda las nuevas restricciones a la prensa en el Pentágono

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, este miércoles en Bruselas.
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, este miércoles en Bruselas. reuters

Reuters

El avión que transportaba al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, ha realizado este miércoles un aterrizaje de emergencia en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas de la aeronave, según ha informado el Pentágono, que ha asegurado que ... el jefe del Pentágono se encuentra a salvo.

