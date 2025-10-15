El avión del secretario de Defensa de EE.UU. realiza un aterrizaje de emergencia en Reino Unido por una grieta en el parabrisas

El avión que transportaba al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, ha realizado este miércoles un aterrizaje de emergencia en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas de la aeronave, según ha informado el Pentágono, que ha asegurado que ... el jefe del Pentágono se encuentra a salvo.

«El avión aterrizó siguiendo los procedimientos estándar y todos los pasajeros, incluido el secretario Hegseth, se encuentran a salvo», ha afirmado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X.

Hegseth regresaba de un breve viaje a Bruselas. Asismismo, no es la primera vez que un avión militar estadounidense que transportaba a altos funcionarios sufre problemas mecánicos.

A principios de este año, un avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que transportaba a Múnich al secretario de Estado, Marco Rubio, se vio obligado a regresar a Washington tras sufrir un problema mecánico.