Las autoridades dan por muertos a los desaparecidos en la explosión de una fábrica de explosivos en Tennessee, Estados Unidos

Los investigadores no esperan encontrar supervivientes en el lugar de la enorme explosión ocurrida en una empresa militar de explosivos de Tennessee, que ha dejado 18 personas desaparecidas, según informaron las autoridades el sábado.

La explosión, que se sintió a kilómetros de distancia, ... arrasó un edificio de la sede de Accurate Energetic Systems, de 1300 acres, cinco kilómetros cuadrados, en la madrugada del viernes en Bucksnort, a una hora en coche al oeste de Nashville.

«Más de 300 personas han peinado casi cada centímetro cuadrado de estas instalaciones y, por el momento, no hemos encontrado ningún superviviente», declaró a los periodistas el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis. «Es una gran pérdida para nuestras comunidades».

Las autoridades no han facilitado el número exacto de víctimas mortales, pero anteriormente habían informado de que 18 personas estaban desaparecidas. Davis confirmó que la operación había pasado de ser de rescate a de recuperación y que los investigadores utilizarían pruebas de ADN para confirmar la identidad de los fallecidos.

Se siguen investigando las causas de la explosión

Los investigadores, entre los que se encuentran agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, seguían trabajando para determinar la causa de la explosión, según informaron las autoridades. La presencia de explosivos y otras municiones en la propiedad ha complicado la búsqueda en el lugar.

En un comunicado emitido el viernes, la empresa agradeció a los equipos de primera respuesta, pero no indicó una posible causa.

«Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias, los compañeros de trabajo y los miembros de la comunidad afectados por este incidente», afirmó la empresa.

Accurate Energetic Systems desarrolla, fabrica y almacena explosivos para «los mercados militar, aeroespacial y de demolición comercial», según la página web de la empresa. La sede central cuenta con ocho edificios de producción y un laboratorio de calidad.

Según informan los medios locales, en 2014 se produjo una pequeña explosión de municiones en la planta que causó la muerte de una persona y heridas a otras tres.