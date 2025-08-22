Un autobús turístico con niños vuelca en una autopista de Nueva York, causando múltiples muertos y heridos La gobernadora Kathy Hochul comunicó a través de sus redes sociales que fue notificada del accidente y aseguró que los equipos de emergencia trabajan en el lugar

Un autobús turístico volcó tras salirse de la calzada en una importante autopista del oeste de Nueva York, causando al menos tres muertos entre los que se encuentra un niño y múltiples heridos, informó la Policía Estatal de Nueva York el viernes.

Un policía estatal no identificado informó a la prensa cerca del lugar del accidente que algunos pasajeros seguían atrapados entre los restos y que se estaban realizando rescates. Añadió que algunos pasajeros salieron despedidos del autobús al volcar.

I-90, Pembroke- All lanes closed due to a collision involving a bus. Expect heavy delays and alternate routes of travel. pic.twitter.com/XaLajUR12C — NewYorkStatePolice (@nyspolice) August 22, 2025

La policía se puso en contacto con el operador del autobús, que no fue identificado de inmediato.

El accidente tuvo lugar en la Interestatal 90, que forma parte de la autopista Thruway de Nueva York, en Pembroke, Nueva York, a unos 48 kilómetros al este de Buffalo.

La gobernadora Kathy Hochul comunicó a través de sus redes sociales que fue notificada del accidente y aseguró que los equipos de emergencia trabajan en el lugar.

I’ve been briefed on the tragic tour bus accident on the @NYSThruway.



My team is coordinating closely with @nyspolice and local officials who are working to rescue and provide assistance to everyone involved. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 22, 2025

Hasta el momento no se han difundido detalles oficiales sobre las causas del siniestro ni sobre posibles personas afectadas.Las autoridades recomendaron a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternas mientras continúan las labores de asistencia y se restablece la normalidad en la vía