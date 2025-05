La ausencia de Putin en el diálogo de Estambul aleja las expectativas de un acuerdo de paz en Ucrania

Los ojos de la comunidad internacional iban a estar puestos este jueves en Estambul, la ciudad turca que, desde hace días, se apuntaba como escenario sobre Ucrania después de más de tres años. Pero la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de ausentarse ... del diálogo, a pesar de los intentos de atraerlo de Volodímir Zelenski y del propio Donald Trump, aleja las expectativas de que pueda salir de allí algún tipo de acuerdo que lleve al final de la guerra.

Finalmente, la delegación rusa estará encabezada por Vladímir Medinski, asesor de la Presidencia y exjefe del grupo de negociadores en las frustradas conversaciones en marzo de 2022. Estará acompañado por el viceministro de Exteriores, Mijaíl Galuzin, por el jefe de la Dirección General del Estado Mayor del Ejército, Ígor Kostiukov, y por el viceministro de Defensa, Alexánder Fomín. Además, formará parte del grupo negociador los expertos Alexánder Zorin, Elena Podobreévskaya, Alexéi Polischuk y Víktor Shevtsov.

De acuerdo con el canal de Telegram Faridaily, el nivel de esta delegación resulta ser mucho menos representativo en comparación con la ucraniana. Según las instrucciones de Zelenski, sus representantes en las conversaciones serán el jefe de la Oficina del Presidente, Andrii Yermak, el Ministro de Exteriores, Andrii Sibiga, y el ministro de Defensa, Rustem Umérov. Kiev ya ha denunciado que el nivel de los negociadores rusos no se corresponde con el de los ucranianos.

El pasado sábado, los líderes de Alemania, el Reino Unido, Francia y Polonia, junto con el presidente ucraniano reclamaron desde Kiev un alto el fuego de 30 días. Horas después, el mandatario ruso, Vladímir Putin, salía de madrugada ante los periodistas para proponer un diálogo en Estambul este 15 de mayo, pero sin comprometerse a tregua alguna. Poco después, el presidente de EE.UU., Donald Trump, instaba a Zelenski a aceptar las conversaciones y este subió la apuesta: él mismo esperaría a Putin en Estambul, pero condicionaba su presencia al alto el fuego.

Desde entonces, ha seguido un juego diplomático sobre quién estaría presente, sin aparente acuerdo. Trump trató incluso este miércoles de salvar 'in extremis' el diálogo ofreciéndose a acudir él mismo a la ciudad del Bósforo. En su agenda para su viaje en Oriente Próximo de esta semana no aparecía Turquía, pero el presidente de EE.UU. sigue alimentando la posibilidad de plantarse allí.

Trump viajó este miércoles de Arabia Saudí a Qatar y desde el Air Force One aseguró que Putin quiere asistir a las negociaciones en Turquía e insistió en que él está también abierto a acudir. «No sé si va a ir», dijo a los reporteros que le acompañan en el viaje. «Sé que él quiere que yo esté allí. Y es una posibilidad, he estado pensando sobre ello», añadió el presidente de EE.UU., en unas declaraciones que apuntan a un intento de Trump de realzar el peso de las conversaciones y sus posibilidades de acabar con un acuerdo: es difícil pensar que Putin y Trump se citen en Estambul en persona sin que ello acabe con una victoria diplomática.

No estaba claro, sin embargo, cuándo podría llegar Trump a la ciudad turca. «No sería mañana, estamos completamente ocupados», dijo sobre la jornada del jueves, que pasará en Emiratos Árabes Unidos. «Pero eso no significa que no lo vaya a hacer, si supone salvar muchas vidas. Y luego volvería. Pero sí, he estado pensando sobre ello. Y no sé si él (Putin) acudirá si yo no estoy. Vamos a verlo».

Al menos hasta la noche de este miércoles, se preveía que fuera Marco Rubio, el secretario de Estado, quien liderara la delegación estadounidense en las conversaciones en Turquía.

Por el lado ruso y ucraniano, continuaba hasta este miércoles la partida de ajedrez para decidir quién sería finalmente quienes les representaran en la mesa de negociación. El Kremlin sostuvo durante el día que el encuentro seguía en pie y que allí acudirá sin duda alguna una delegación rusa para negociar un posible acuerdo de alto el fuego con Ucrania, pero no revela quién compone ese grupo de negociadores rusos y si estarán o no encabezados por el propio Putin.

Sin noticias del Kremlin

Respondiendo a preguntas de los periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo este miércoles que el máximo dirigente ruso «no ha dado todavía órdenes de anunciar quién irá Estambul» para las conversaciones con Ucrania hoy. Según sus palabras, «puedo confirmar una vez más que todo lo dicho por el presidente en el comunicado del 11 de mayo, en su declaración nocturna, sigue vigente. De hecho, la delegación rusa va a esperar a la delegación ucraniana en Estambul el jueves 15 de mayo».

Refiriéndose de nuevo a los negociadores rusos que partirán hacia Turquía, Peskov reiteró que «no ha cambiado nada con respecto a esta información, se sabrá cuando recibamos las instrucciones pertinentes del presidente y, de momento, no ha habido ninguna orden al respecto».

Tanto el lunes como el martes, el portavoz presidencial respondió a la prensa de la misma manera. No obstante, esta vez, Peskov aseguró que Putin mantendría este miércoles «varias conversaciones telefónicas» con líderes extranjeros, lo que podría arrojar algo de luz sobre las negociaciones de Estambul y sus posibles protagonistas. Una de esas llamadas telefónicas podría ser la del presidente norteamericano, Donald Trump.

Además, el líder brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien expresó el deseo de convencer a su homólogo ruso de la necesidad de acudir a Estambul, hizo este miércoles una escala en Moscú volando desde Pekín. Así lo aseguró la Embajada de Brasil en la capital rusa, pero no dio más información, lo que sugiere que Lula da Silva no pudo ver a Putin. Pero nada de eso dio como fruto que el líder ruso acudiera a Estambul.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, según sus colaboradores, se proponía acudir a Estambul al margen de que Putin lo haga también o no. Sin embargo, Mijailo Podoliak, principal asesor de la Presidencia de Ucrania, advirtió de que unas conversaciones a alto nivel «no tienen sentido» si Putin no participa en ellas.

Guterres clama por un alto el fuego

En medio de la confusión sobre el diálogo en Estambul, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, instaba este miércoles a un alto el fuego inmediato e incondicional en Ucrania.

En Berlín, Guterres afirmó que un alto el fuego allanaría el camino hacia una paz justa, basada en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en particular respetando la integridad territorial de Ucrania.