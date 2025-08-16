Suscribete a
Aumentan a once los muertos por la explosión en una fábrica de pólvora del oeste de Rusia

Las autoridades estiman también que unas 130 personas resultaron heridas

Explosión en la fábrica de pólvora Elastik en la región de Riazán
Explosión en la fábrica de pólvora Elastik en la región de Riazán X

Al menos once personas han muerto por la explosión que sacudió este viernes una fábrica de pólvora en la región rusa de Riazán, situada al sur de Moscú, según un nuevo balance provisional de víctimas divulgado este sábado por el Ministerio de Emergencias, según recoge Europa Press

Las autoridades estiman que unas 130 personas resultaron heridas, si bien los servicios de emergencia aún seguían este sábado retirando a mano y con maquinaria pesada los escombros de las instalaciones. Hasta la zona se han desplazado también equipos caninos de rastreo.

El gobernador regional, Pavel Malkov, ha anunciado en Telegram la declaración de un día de luto para el próximo lunes, como gesto de apoyo a las víctimas de esta «terrible tragedia», ocurrida en el distrito de Shilovski y de la que no han trascendido posibles causas.

