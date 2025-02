Atención a los viajeros que vayan a Machu Picchu: el paro de los operadores turísticos impide el acceso al santuario inca

Turistas varados, actividades canceladas y trenes que no suben ni bajan a Machu Picchu. Es el escenario que ha provocado en los últimos días el paro de diversos grupos vinculados al turismo local en este distrito peruano para protestar por la contratación de una plataforma virtual para la venta de entradas digitales al santuario inca.

El paro indenfinido de los pobladores y operadores de turismo comenzó el pasado viernes, cuando tanto Perú Rail como Inca Rail, las dos únicas compañías que ofrecen el trayecto desde la ciudad de Ollantaytambo al propio pueblo de Machu Picchu, suspendieron la venta de billetes y los viajes programados para ese día. Las protestas y la huelga mantienen el acceso al recinto bloqueado, ha impedido a muchos grupos de turistas abandonar la zona y ha obligado a evacuar a algunos visitantes.

«Nos notificaron que se canceló la operación de trenes para regresar a (la vecina ciudad de) Ollantaytambo. La huelga ha bloqueado las vías férreas, lo que nos impide a nosotros regresar a nuestro país«, indicó a la emisora peruana 'RPP' Cristina Ávila, una turista colombiana que viajaba con su esposo a finales de la semana pasada, cuando comenzó la huelga.

Noticia Relacionada Perú desmonta el hallazgo de las 'momias extraterrestres': «Es una historia totalmente inventada» Reuters Los dos pequeños especímenes fueron descritos como muñecos humanoides por expertos en una conferencia en Lima

En mitad de las protestas, esta turista colombiana pidió a la Embajada de su país que tomara cartas en el asunto y los ayudara a salir de allí, tanto a ella como al «gran grupo de colombianos» con el que bajaba.

Las protestas, que se produjeron en la plaza de Armas de Cuzco, en las vías de tren y en el propio pueblo de Machu Picchu, soprendieron también a una turista chilena que compartió su desesperación con el medio peruano 'La República'. «Mis nietos durmiendo en el suelo, mis hijos. No nos quieren dejar salir de acá. Necesitamos una solución por favor, ayúdenos», detalló en un vídeo.

«Mi esposo es diabético, no tiene un baño decente. No nos han dado agua, comida, nada. Tiene la insulina dos días en la cartera, sin poder tener refrigeración», señaló, al tiempo que lamentó que las constantes caceroladas no les permitían dormir. También ella solicitó la colaboración del Consulado de su país en Perú para lograr una salida del lugar.

Venta online de entradas

La situación se ha prolongado durante los últimos cinco días y ha llevado a Perú a evaluar la posibilidad de suspender temporalmente las visitas a Machu Picchu. Por su parte, el Gobierno brasileño ha desaconsejado a sus ciudadanos viajar al santuario.

A pesar de las manifestaciones y sus consecuencias, el Ejecutivo peruano ha perseverado en su decisión de vender las entradas a través de una plataforma digital del Estado, tal y como ha anunciado este martes. En un comunicado conjunto, los Ministerios de Cultura, Comercio Exterior y Turismo y Ambiente han detallado que van a iniciar «un proceso de transición transparente, ordenado y seguro».