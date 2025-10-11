Suscribete a
ABC Premium

«Ahora habrá más atención al drama venezolano a nivel internacional»

Alegría entre los ciudadanos en las calles de Caraca por el premio a Machado: «Es una noticia alentadora»

María Corina Machado agradece el Nobel de la Paz, una «inyección de energía» y un «impulso para conquistar la libertad» en Venezuela

Un hombre, en Caracas, con una cometa que hace alusión al Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado
Un hombre, en Caracas, con una cometa que hace alusión al Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado efe
Ludmila Vinogradoff

Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En las calles de Caracas los venezolanos recibieron ayer con alegría la concesión del Nobel de la Paz a María Corina Machado. Aunque algunos no jueguen en el mismo bando, el sentimiento de orgullo era nacional porque con ella Venezuela entra a formar parte ... del exclusivo club de ganadores del galardón noruego.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app