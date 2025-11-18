Suscribete a
Intentan empujar a las vías del metro al director de una escuela germano-árabe de Berlín por promover la paz con los judíos

La Policía tiene las imágenes de las cámaras de seguridad en las que aparece el presunto agresor, que ocultaba su rostro con un pañuelo palestino

Magdeburgo logra un acuerdo para abrir su mercado de Navidad: «No nos vamos a rendir ante el terror»

La estación de metro de Neukölln, en Berlín
La estación de metro de Neukölln, en Berlín Geogast/RR.SS.
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Hudhaifa al Mashhadani nació en Irak y se trasladó a principios de siglo a Alemania como parte de la diáspora árabe que buscaba estabilidad y oportunidades educativas. Se doctoró en Ciencias de la Educación e investigó la metodología del aprendizaje de lenguas extranjeras, antes ... de fundar la Escuela Germano-Árabe en el distrito berlinés de Neukölln.

