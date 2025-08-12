Suscribete a
ABC Premium

El asesinato de Miguel Uribe, el fracaso de la Paz total de Petro

El país ha sufrido el magnicidio de varios candidatos presidenciales y si bien ha evolucionado, el esclarecimiento de los hechos y fortalecimiento de la democracia dejan más lágrimas y frustraciones que cambios reales

Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano tiroteado en un mitin en junio

La despedida a Miguel Uribe
La despedida a Miguel Uribe efe
Poly Martínez

Poly Martínez

Corresponsal en Bogotá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, cuya muerte se dio en las primeras horas de este lunes 11 de agosto y tras dos meses del atentado que sufrió al finalizar un mitin político en Bogotá en junio pasado, sacude no solo el sentir de ... los colombianos al enfrentar, una vez más la violencia política los magnicidios han estado presentes en la política nacional desde mediados del siglo pasado, sino el panorama electoral a un año de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, y a seis meses de la campaña presidencial, de la cual Miguel Uribe hacía parte como precandidato, con posibilidades de haber sido el candidato oficial por el Centro Democrático, partido de derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app