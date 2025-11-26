Suscribete a
Ascienden a 44 los muertos por el incendio en un complejo de rascacielos en Hong Kong

Cientos de personas siguen desaparecidas

Detienen a tres personas por el incendio en un complejo de rascacielos de Hong Kong que ha causado 36 muertos y casi 300 desaparecidos

El humo y las llamas se elevan mientras un gran incendio envuelve varios edificios residenciales en Hong Kong
El humo y las llamas se elevan mientras un gran incendio envuelve varios edificios residenciales en Hong Kong ep

ABC / AGENCIAS

El balance de muertos por el enorme incendio que arrasa un inmenso complejo residencial de Hong Kong ascendió a 44, informó el jueves por la mañana el departamento de bomberos de la ciudad.

Cientos de personas siguen desaparecidas tras el peor siniestro registrado en varias ... décadas en la ciudad, indicó un portavoz del departamento en una rueda de prensa

