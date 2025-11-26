Ascienden a 44 los muertos por el incendio en un complejo de rascacielos en Hong Kong

El balance de muertos por el enorme incendio que arrasa un inmenso complejo residencial de Hong Kong ascendió a 44, informó el jueves por la mañana el departamento de bomberos de la ciudad.
Cientos de personas siguen desaparecidas tras el peor siniestro registrado en varias ... décadas en la ciudad, indicó un portavoz del departamento en una rueda de prensa
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete