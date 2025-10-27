Suscribete a
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y tormentas por un tren de borrascas atlánticas
Muere a los 64 años José Manuel Ochotorena

Arranca el juicio contra diez personas acusadas por ciberacoso sexista a la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron

Brigitte Macron es víctima de una campaña ultra sobre su identidad sexual y su vida amorosa con el mandatario de la República

Brigitte Macron, presentada como hombre en la web oficial del Ministerio de Economía

El presidente francés, Emmanuel Macron, junto a su esposa Brigitte
Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

El Tribunal Correccional de París inicia este lunes el proceso contra ocho hombres y dos mujeres acusados de «ciberacoso sexual» contra Brigitte Macron, víctima de una campaña ultra sobre su identidad sexual y su vida amorosa con el presidente de la República.

Esas campañas ... comenzaron el otoño del 2016 y la primavera del 2017, cuando parecía evidente que Macron sería el próximo presidente francés.

