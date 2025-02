Argentina estrena ministro de Exteriores entre despidos y cierres de embajadas

Milei: «La política exterior la fija el presidente»

Este mismo lunes el presidente Milei argumentó su decisión de destituir a Mondino y confirmó lo que era hasta ahora un secreto a voces: que el despido de la funcionaria estuvo directamente ligado a su voto contra el embargo de Cuba en el marco de una asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Fue «un error imperdonable que le costó el puesto en 30 minutos», sostuvo en una entrevista televisiva concedida por el mandatario a su nueva pareja, la presentadora y ex vedette Amalia 'Yuyito' González, con quien comenzó una relación meses atrás, luego de su separación de la actriz Fátima Flores. «La política exterior la fija el presidente. No podés ir y votar cualquier cosa», subrayó a la presentadora el mandatario, quien criticó no solo la votación sino también el comunicado posterior que fue emitido el miércoles pasado –día en que se llevó a cabo la asamblea- por la cancillería de su país. «¿Cómo van a sacar un comunicado en línea opuesta al presidente?», exclamó visiblemente enfadado.