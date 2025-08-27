Los aranceles de EE.UU. a India se duplican al 50% por compras de petróleo ruso

El primer ministro indio, Narendra Modi, se reúne con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Los aranceles de Estados Unidos aplicados a los productos indios, que desde principios de mes eran del 25%, se duplicaron y pasaron el miércoles al 50%, una forma del presidente Donald Trump de castigar a India por comprar petróleo de Rusia.

India es uno de los principales importadores de petróleo ruso, después de China, y el mandatario estadounidense acusa a Nueva Delhi de ayudar así a Moscú a financiar su guerra en Ucrania. Sin embargo, el nuevo gravamen no se aplicará a una serie de bienes, lo que reduce considerablemente su alcance.

Con la medida, las relaciones entre Estados Unidos e India se tensan aún más, lo que da a Nueva Delhi un nuevo incentivo para mejorar sus vínculos con China.

Aunque Trump ha impuesto nuevos aranceles tanto a aliados como a competidores desde que volvió a la Casa Blanca en enero, esta tarifa del 50% es una de las más altas a los que se enfrentan los socios comerciales de Estados Unidos.

No obstante, persisten exenciones para sectores que podrían verse afectados por gravámenes separados, como los productos farmacéuticos y los semiconductores de las computadoras.

El gobierno de Trump ha lanzado investigaciones sobre estas y otras industrias que podrían culminar en nuevos aranceles.

Los teléfonos inteligentes también figuran en la lista de productos exentos

Sectores que ya han sido señaladas, como el acero, el aluminio y los automóviles, también se libran de estos gravámenes a nivel nacional.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de India en 2024, con envíos por un valor de 87.300 millones de dólares.

Analistas, sin embargo, advierten que un arancel del 50% es similar a un embargo comercial y probablemente perjudique a las pequeñas empresas.

Los exportadores indios ya advertían de un declive en los pedidos y pérdidas de empleos en caso de concretarse esta subida arancelaria.

Nueva Delhi ha criticado la medida de Washington al calificarla de «injusta, injustificada e irrazonable».

Su entrada en vigor enturbia las perspectivas de la quinta mayor economía del planeta. El primer ministro indio, Narendra Modi, había prometido «bajar la carga tributaria sobre la gente del común», en un discurso anual pronunciado con motivo de la Independencia.

Modi también se había comprometido a la autosuficiencia, con la promesa de defender los intereses de su país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores había declarado anteriormente que India había comenzado a importar petróleo de Rusia, en un escenario en que los suministros tradicionales se desviaron a Europa debido a la invasión rusa de Ucrania.

Señaló que Washington fomentó activamente estas importaciones en ese momento para reforzar la estabilidad del mercado energético mundial.

Rusia representó casi el 36% del total de las importaciones de crudo de India en 2024

La compra de petróleo ruso supuso para Nueva Delhi un ahorro de miles de millones de dólares en costos de importación, lo que mantuvo relativamente estables los precios internos del combustible.

Sin embargo, el gobierno de Trump mantuvo en pie sus planes arancelarios en vísperas de la fecha límite del miércoles.

Trump ha usado los aranceles como herramienta para abordar desde lo que Washington considera prácticas comerciales desleales hasta desequilibrios comerciales.