Suscribete a
ABC Premium

Arabia Saudí invertirá un billón de dólares para ganarse a Trump

Bin Salman logra que su país entre el club de socios militares fuera de la OTAN

Trump rehabilita a Bin Salman y lo exime del crimen del periodista Khashoggi: «A veces ocurren cosas»

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

Mohamed bin Salman y Donald Trump posan durante el foro de inversión este miércoles en Washington
Mohamed bin Salman y Donald Trump posan durante el foro de inversión este miércoles en Washington Afp
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Arabia Saudí ha puesto sobre la mesa el mayor paquete de inversión extranjera directa comprometido con Estados Unidos en varias décadas. Según el relato ofrecido por Donald Trump durante el foro de inversión celebrado este miércoles en Washington, el Príncipe heredero Mohamed bin ... Salman elevó hasta un billón de dólares (867.000 millones de euros) la cantidad que su país invertirá en suelo estadounidense, tras una primera cifra de 600.000 millones de dólares (520.000 millones de euros) anunciada en primavera.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app