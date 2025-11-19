Arabia Saudí invertirá un billón de dólares para ganarse a Trump

Arabia Saudí ha puesto sobre la mesa el mayor paquete de inversión extranjera directa comprometido con Estados Unidos en varias décadas. Según el relato ofrecido por Donald Trump durante el foro de inversión celebrado este miércoles en Washington, el Príncipe heredero Mohamed bin ... Salman elevó hasta un billón de dólares (867.000 millones de euros) la cantidad que su país invertirá en suelo estadounidense, tras una primera cifra de 600.000 millones de dólares (520.000 millones de euros) anunciada en primavera.

El presidente Trump añadió que incluso le pidió al líder saudí estudiar si podía llegar a 1,5 billones de dólares (1,3 billones de euros), en un gesto que ilustra la ambición económica que la Casa Blanca persigue con esta relación bilateral. «Mientras tomábamos la fotografía, le pedí que lo pensara y lo llevara a 1,5 billones», bromeó.

Ese paquete llega acompañado de otros compromisos estratégicos. Ambos gobiernos firmaron un acuerdo de defensa que Washington describe como histórico y que convierte a Arabia Saudí en «aliado principal fuera de la OTAN». El entendimiento incluye la venta acelerada de armamento avanzado –casi 300 carros de combate, cazas F-35 y otros sistemas– y la promesa de ampliar la cooperación militar en un momento de tensiones regionales y reajustes en Oriente Próximo. Ahora está por ver si Arabia Saudí establece relaciones diplomáticas con Israel, como le pide Trump.

Noticia Relacionada Trump pide una base militar en Siria para sellar una paz insólita David Alandete Un antiguo líder de Al Qaida, hoy presidente sirio, es recibido en el Despacho Oval aunque sin honores

A todo ello se suman pactos económicos y tecnológicos en energía nuclear civil, tierras raras e inteligencia artificial, además de unos 270.000 millones de dólares (234.000 millones de euros) en contratos firmados entre empresas de ambos países durante el encuentro. La Casa Blanca presenta este conjunto de acuerdos como un anclaje definitivo de Riad a la órbita estratégica estadounidense y como una victoria económica destinada a generar empleo e industria en su país.

La sombra de Khashoggi

La visita oficial del martes y el foro de este miércoles suponen, además, una rehabilitación completa de Bin Salman en Washington tras el asesinato de Jamal Khashoggi en 2018, algo que lo convirtió en un paria internacional durante años. El recibimiento con honores de Estado, el acuerdo de defensa y el protagonismo económico otorgado al Príncipe heredero certifican un cambio político que deja atrás el aislamiento que siguió al escándalo. A la cena de gala acudieron empresarios y políticos invitados por Trump, incluidos Elon Musk y Cristiano Ronaldo.

Trump presentó el paquete como un impulso a la industria estadounidense: «Cada nuevo acuerdo y cada nueva fábrica creada con estas inversiones fortalece a nuestra clase media y refuerza nuestra columna vertebral industrial». Esto le pèrmite a Trump vender su plan de acuerdos internacionales alcanzados para crear riqueza en su país, sumados a la presión arancelaria.