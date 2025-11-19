Suscribete a
La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales

Un apagón por un cable suelto en el carguero Dali provocó el choque contra el puente más largo de Baltimore en 2024, según un último informe

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dice en su análisis que el buque perdió potencia eléctrica varias veces antes del incidente en el que murieron seis trabajadores

REUTERS

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) ha revelado el análisis de su informe sobre el buque de carga Dali que chocó el pasado año contra el puente Francis Scott Key de Baltimore (Estados Unidos). Según los datos proporcionados, un cable suelto en el sistema eléctrico provocó que un interruptor se abriera inesperadamente lo que desencadenó una serie de acontecimientos que provocaron dos apagones en el buque y la pérdida de propulsión. En el accidente murieron seis trabajadores.

