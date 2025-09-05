Suscribete a
Anutin Charnwirakul, un nuevo primer ministro pro-marihuana para rebajar la tensión en Tailandia

El conservador, famoso por impulsar la caótica legalización del cannabis, asume el Gobierno con el país asiático sumido en la incertidumbre política

El líder del Partido Bhumjaithai, Anutin Charnwirakul, investido como nuevo primer ministro
El líder del Partido Bhumjaithai, Anutin Charnwirakul, investido como nuevo primer ministro AFP
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

El perenne drama que representa la política tailandesa tiene un nuevo protagonista. Se trata de Anutin Charnwirakul, líder del Partido Bhumjaithai, quien esta tarde ha sido investido por el Parlamento del país asiático como nuevo primer ministro.

Anutin toma así las riendas de Tailandia ... tras la destitución de su predecesora, Paetongtarn Shinawatra, confirmada hace una semana. Un cese desencadenado por la filtración de una llamada telefónica mantenida a mediados de junio con el antiguo líder camboyano Hun Sen, a quien se dirigía en tono deferente, hasta el punto de criticar a sus propias fuerzas armadas, en plena tensión fronteriza que acabó en un conflicto militar con 35 fallecidos y más de 300.000 desplazados.

