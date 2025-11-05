Suscribete a
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Un año después de la victoria electoral, el Supremo pone a prueba la deriva autoritaria de Trump

Coincidiendo con el primer aniversario de la victoria electoral del magnate neoyorquino, los nueve magistrados del Alto Tribunal empiezan a revisar los casos que limitirán o no el poder del presidente

Nueva York decide hoy si se pone a las órdenes de un socialista musulmán

Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca Reuters
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Hace este martes un año, Donald Trump se subió al escenario de su fiesta electoral en West Palm Beach, en la costa de Florida, para celebrar la culminación de la mayor remontada política imaginable. Era la noche del martes 5 de noviembre y ... la euforia, como pudo comprobar este periódico desde allí, se desató entre los asistentes en el recuento: los estados decisivos, los que tenían la llave de la Casa Blanca, caían uno detrás del otro para el candidato republicano. Trump recuperaba el poder pese a que muchos creyeron que estaba muerto en política tras el asalto al Capitolio de enero de 2021 por una turba de sus seguidores; pese a que muchos confiaron en que la cascada de imputaciones penales que recibió desde 2023 le impedirían la victoria.

