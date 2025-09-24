Suscribete a
Anjar, la ciudad del Líbano que recuerda el genocidio armenio

Huyendo primero del Imperio otomano y luego de Turquía, los armenios llegaron hace 86 años a estas tierras del Líbano compradas por Francia, donde reconstruyeron su cultura y conmemoran cada septiembre su éxodo y fundación

Bendición de la bandera armenia en Anjar para celebrar el Día de la Independencia, el pasado domingo
Bendición de la bandera armenia en Anjar para celebrar el Día de la Independencia, el pasado domingo

Nathalie Duplan

Anjar (Líbano)

A la sombra del monumento erigido en honor a los mártires del asedio otomano al Musa Dagh (Monte Moisés) en 1915, Shahé Panossian, el arzobispo de la Iglesia apostólica armenia del Líbano, pronuncia la última oración de las conmemoraciones que atraen cada año ... a miles de visitantes a Anjar. A mediados de septiembre, esta localidad del valle de la Becá, cerca de la frontera con Siria, recuerda su fundación. Celebrados este año el pasado fin de semana, los actos fueron una fiesta plena de color y sabor.

