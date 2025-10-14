Suscribete a
Madagascar

Andry Nirina Rajoelina, el presidente a la fuga tras las protestas juveniles y el golpe 'suave' de los militares

La fuga del mandatario se ha producido después de que la Policía y el Ejército se unieran a las manifestaciones impulsadas por los jóvenes cuyo detonante han sido los cortes de luz y agua constantes

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, huido; emite un discurso a través de la página oficial de Facebook de la Presidencia del país AFP

Gabriel González-Andrío

Andry Nirina Rajoelina (51 años), presidente de Madagascar desde el 16 de diciembre de 2023, ha huido del país tras un fuerte levantamiento juvenil al que finalmente se ha unido una facción del Ejército y la Policía. Rajoelina, que además de presidente es DJ, ... tiene tres hijos: Arena, Adrialy e Ilonstoa. Anteriormente fue presidente de un Gobierno provisional de 2009 a 2014 tras una crisis política y otro golpe de Estado respaldado por los militares.

