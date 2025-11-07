Alemania vincula los incidentes con drones en Bélgica con la disputa sobre los activos rusos congelados

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha sugerido este viernes que existe una relación entre los recientes incidentes con drones en Bélgica y las discusiones sobre el uso de los activos rusos congelados, en poder de la institución financiera belga Euroclear, para realizar ... un préstamo gigantesco a Ucrania.

Los avistamientos de drones sobre aeropuertos y bases militares se han convertido en un problema constante en Bélgica en los últimos días y han causado importantes trastornos en toda Europa en los últimos meses. Algunos funcionarios han atribuido los incidentes en Europa a la «guerra híbrida» de Rusia, mientras que Moscú ha negado cualquier conexión con lo sucedido.

«Sí, todos vemos esta relación. Los belgas también. Se trata de una medida destinada a sembrar la inseguridad y el miedo en Bélgica: no se atrevan a tocar los activos congelados. No se puede interpretar de otra manera», ha declarado Pistorius a los periodistas en una rueda de prensa en Berlín.

El Ministerio de Defensa belga se ha negado a comentar estas declaraciones del Gobierno alemán, pero ha afirmado que «esa posibilidad ya se había planteado» en el país.

Garantías concretas y sólidas

El primer ministro belga, Bart De Wever, ha declarado que su país necesita garantías concretas y sólidas antes de que pueda llevarse a cabo el plan de utilizar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión de Moscú. La postura de Bruselas es crucial, ya que una institución financiera del país centroeuropeo, Euroclear, es la que custodia los activos que se utilizarían.

El pasado martes, varios drones fueron avistados sobrevolando el aeropuerto de Bruselas y el de Lieja, lo que obligó a desviar muchos aviones que llegaban y a dejar en tierra algunos que debían partir. Este viernes algunos de estos aparatos invadieron el espacio del aeródromo de Lieja y tuvieron que volver a suspender el tráfico.

El Gobierno belga convocó el jueves una reunión de emergencia de los principales ministros y jefes de seguridad para abordar lo que el ministro de Defensa calificó de ataque coordinado.