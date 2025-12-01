Suscribete a
Alemania y Polonia, decididas a utilizar la «poderosa palanca» de los activos rusos

Hay alrededor de ﻿200.000 millones de euros, principalmente reservas del Banco Central de Rusia, depositados en instituciones financieras europeas y congelados por las sanciones

El canciller alemán Friedrich Merz (derecha) y el primer ministro polaco Donald Tusk asisten a la consulta gubernamental germano-polaca en la cancillería de Berlín este lunes
El canciller alemán Friedrich Merz (derecha) y el primer ministro polaco Donald Tusk asisten a la consulta gubernamental germano-polaca en la cancillería de Berlín este lunes
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

La unidad de Polonia con el resto de grandes potencias europeas es crucial en el actual proceso de paz para Ucrania. Donald Tusk ha declarado este lunes en Berlín estar decidido a usar los activos rusos «como una poderosa palanca» para demostrar a todas ... las partes que no habrá paz sin Kiev y sin los europeos. Se refería a los alrededor de 200.000 millones de euros, principalmente reservas del Banco Central de Rusia, depositados en instituciones financieras europeas y congelados por las sanciones.

