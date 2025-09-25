Alemania estudia liberar activos rusos para financiar a Ucrania

El canciller alemán, Friedrich Merz, en una rueda prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski

El gobierno alemán está abierto a un plan de la Unión Europea para liberar activos rusos congelados y destinarlos a Ucrania, según informó a Reuters una fuente gubernamental el lunes.

El plan de la UE contempla enviar hasta 200.000 millones de euros (235.000 millones de dólares) en efectivo ruso, actualmente retenido en un depósito belga, a Ucrania, y reemplazarlo con bonos respaldados por la UE, según un informe de 'Político'.

Esta propuesta, que busca financiar el apoyo a Ucrania en medio de la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con Kiev bajo el presidente Donald Trump, probablemente será el tema central de una cumbre informal de la UE en Copenhague la próxima semana.

Hasta ahora, la UE solo ha utilizado los intereses generados por los activos rusos, que fueron congelados tras la invasión de Moscú a Ucrania en febrero de 2022.

Alemania, la mayor economía de la UE y el segundo mayor apoyo militar de Ucrania, había expresado anteriormente preocupaciones legales sobre cualquier propuesta para confiscar completamente los activos. Sin embargo, el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, indicó la semana pasada que Berlín está reevaluando su postura sobre este asunto legalmente complejo.

«El gobierno alemán está abierto al debate sobre las nuevas propuestas de la Comisión Europea«, dijo la fuente gubernamental, sin confirmar los detalles exactos del plan.

Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el mayor respaldo individual y proveedor de armas de Ucrania, pero Trump sostiene que Europa debería asumir una parte mucho mayor de su propia carga de defensa.