Alemania desbloquea la entrega de aviones de combate Typhoon a Turquía

El Consejo Federal de Seguridad alemán ha decidido positivamente sobre la investigación preliminar que afectaba a 40 de los aviones de combate, lo que abre la puerta a la tan esperada entrega de los Typhoon a Turquía. Se construirán en Reino Unido con suministros ... de Alemania. El comité, cuyas deliberaciones son confidenciales, termina así con la espera de la solicitud de Turquía, cursada en marzo de 2023.

En este giro han influido seguramente las últimas conversaciones entre el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer. El Eurofighter Typhoon es fabricado por un consorcio que incluye a Reino Unido, Alemania, Italia y España. Sin el consentimiento del Gobierno alemán, los demás socios no pueden exportar a terceros países. Según información de 'Der Spiegel', Turquía ha asegurado en el curso del proceso de revisión que solo utilizará el avión como parte de la solidaridad de la alianza en la OTAN, es decir, no contra otro miembro de la Alianza.

El Eurofighter Typhoon es un proyecto multinacional de aviones de combate entregados anteriormente a las fuerzas aéreas británicas, alemanas, italianas, austriacas y españolas en Europa, además de a Qatar, Omán, Arabia Saudí y Kuwait. Hasta el año pasado, Airbus registraba un total de 680 pedidos, lo que convierte al avión de combate europeo en uno de los más exitosos desde la Guerra Fría. Como avión de cuarta generación, su alta maniobrabilidad se suma a un diseño explícitamente sigiloso y reductor. A esto se añade un sistema de control de vuelo 'fly-by-wire'. La estrategia de producción multinacional del Eurofighter también ha fortalecido el proyecto, con partes del fuselaje, la cabina, los motores y otros sistemas producidos en España.

Noticia Relacionada Alemania presiona para acelerar los centros de deportación en la UE Rosalía Sánchez Quiere aprovechar el semestre de la presidencia danesa para endurecer la política migratoria de la Unión

Esta venta fortalecerá y dotará de continuidad la producción del Eurofighter Typhoon, prevista en Alemania hasta 2025. Con varios países europeos esperando que el Futuro Sistema Aéreo de Combate entre en funcionamiento, habrá una brecha de 10 años en la producción de aviación alemana. Airbus propone apoyarse en el programa de desarrollo de capacidades Long-Term Evolution del Eurofighter como medida provisional, que «prevé la modernización de componentes importantes, incluida la cabina y la adición de más potencia de cómputo», y «mantendrá al Eurofighter a la vanguardia de la tecnología», hasta su eventual reemplazo.

Apenas Alemania ha concedido el plácet, Reino Unido y Turquía han formalizado en Estambul el memorando de entendimiento que permitirá el pedido multimillonario, según ha confirmado el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, que ha dado cuenta en Berlín del nuevo proyecto de ley que permitirá a la Bundeswehr, en adelante, la compra y adquisición de equipos con mayor agilidad.

El Gabinete de Ministros de Berlín ha presentado este miércoles la norma con la que «queremos acelerar las adquisiciones para hacer que Alemania sea más segura», ha dicho Pistorius. Se ha referido a una ley que «marca tendencia» y de un «salto cuántico». Las novedosas exenciones en la legislación sobre contratación pública tienen por objeto facilitar y acelerar la adjudicación de contratos para satisfacer las necesidades del ejército alemán, que Pistorius está decidido a convertir en «el más grande de Europa». «Necesitamos más armamento y lo necesitamos más rápido. Esto solo se puede hacer expandiendo la producción», ha dicho por su parte la ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, presente también en la presentación del proyecto.

En vista de la dramática situación en Ucrania, Pistorius quiere presionar a Estados Unidos, junto con la OTAN, para que la entrega de los sistemas Patriot se lleva a cabo rápidamente. Esto requiere el apoyo de Washington. Originalmente, Alemania había previsto comprar dos sistemas Patriot de fabricación estadounidense, por unos mil millones de euros cada uno, y enviarlos directamente desde el fabricante a Ucrania. Sin embargo, dado que no estarán disponibles de inmediato, la Bundeswehr entregará dos de sus nueve Patriot a Ucrania y recibirá los reemplazos cuando estén listos.

Otros países dispuestos a ayudar a Ucrania, que no pueden prescindir temporalmente de sus propios sistemas Patriot, no se suman a la ayuda a Ucrania debido a que no confían en la celeridad de este sistema, denominado «intercambio de anillos», y Pistorius ha exigido un compromiso firme de Estados Unidos para reemplazarlos rápidamente. En su opinión, la OTAN debe acercarse a Estados Unidos y dejar en claro al fabricante estadounidense «que los países que participen deben recibir nuevos sistemas en unos pocos meses» y que esta promesa debe ser «hermética». La semana pasada, mantuvo «conversaciones intensivas» con la dirección del fabricante estadounidense e instó a una «mayor aceleración de la producción y la entrega». Es crucial que Alemania pueda cumplir con sus obligaciones con la OTAN y que «no se abran brechas importantes que pongan en peligro nuestra seguridad y la de nuestros aliados».