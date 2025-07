Alemania deporta a 81 delincuentes afganos en su primer vuelo a Kabul bajo el Gobierno de Merz

Todos los detalles del vuelo, que ha despegado de Leipzig-Halle con destino a Kabul, son considerados por el Gobierno alemán como información confidencial. El nuevo Ejecutivo de Friedrich Merz ha enviado este viernes el primer avión de repatriaciones con 81 personas ... a bordo, según ha confirmado una portavoz del Ministerio de Interior.

Se trata de hombres afganos, procedentes de varios estados federados, que han comparecido ante los tribunales en procesos penales en Alemania y han sido condenados. Muchos de ellos permanecieron en situación de «detención de deportación» hasta el final y algunos cuentan con antecedentes penales graves, como condenas por homicidio involuntario, lesiones corporales graves o agresión sexual.

También hay entre ellos numerosos traficantes de drogas. «No hay derecho de residencia para los delincuentes graves en nuestro país», ha recordado el ministro alemán de Interior, Alexander Dobrindt, quien se ha referido al vuelo como una «parte más del cambio de política migratoria recogido en el acuerdo de coalición». «Las deportaciones a Afganistán también deben poder seguir llevándose a cabo de manera segura en el futuro», ha prometido.

Alrededor de las 8.35 de la mañana despegó el avión Airbus de la aerolínea Qatar Airways. Según ha publicado la prensa alemana, estaba previsto que alrededor de cien personas embarcasen en el vuelo. Al parecer, sin embargo, no todos pudieron ser repatriados debido a que faltaban algunos documentos que no llegaron a tiempo. Otro dato no confirmado oficialmente es que los deportados han sido dotados con mil euros en calidad de dinero de bolsillo para facilitar sus primeros días en Afganistán. Esta necesidad ha surgido de varias recientes sentencias judiciales, que han asumido una prohibición de la deportación si existe una amenaza de «empobrecimiento» en el país de origen.

Solo Baden-Württemberg ha inscrito a 13 afganos en este vuelo, incluidos seis delincuentes sexuales graves, según ha explicado la ministra de Justicia regional, Marion Gentges. Uno de ellos estuvo implicado en la violación en grupo de una niña de 14 años en Illerkirchberg, cerca de Ulm, en 2019 y posteriormente fue condenado. La víctima fue drogada por los agresores antes de la violación. «El mensaje es claro: cualquiera que cometa delitos aquí debe abandonar nuestro país», ha declarado el secretario de Estado de Migración, Siegfried Lorek, quien se propone organizar vuelos regulares como este de deportación a Afganistán.

Procedentes de Baviera son deportados otros 15, también condenados por asesinatos y delitos sexuales, que han sido trasladados desde prisión al aeropuerto, según el ministro regional Joachim Herrmann. Además, hay nueve afganos a bordo desde Hesse y cuatro desde Turingia. Otros estados federados no ofrecen esta información y algunos no reportan ningún deportado. Hay varias razones para ello: por un lado, algunas regiones no habían acogido a los afganos en centros de detención para la deportación con antelación y, por lo tanto, no estaban preparados. Por otra parte, hay varios casos de criminales afganos que han logrado huir y se han escondido en los últimos meses, según reconocen círculos de seguridad.

Operación secreta con ayuda de Qatar

La planificación de la deportación se llevó a cabo bajo gran secreto y con la ayuda de Qatar. Los estados federados fueron informados solo dos días antes del vuelo. Su organización ha sido polémica porque exigía las negociaciones, al menos con agentes interpuestos, con el régimen de los talibanes.

El canciller Friedrich Merz, durante su encuentro de verano con la prensa de Berlín, ha expresado su agradecimiento al emir de Qatar, destacando que sin su ayuda el vuelo no habría sido posible. Además, ha precisado que, aunque Alemania no reconoce oficialmente al régimen talibán, mantiene contacto técnico a través de una oficina de enlace en Qatar.

«Los números hablan por sí solos», se ha felicitado Merz por los primeros resultados de su política migratoria. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, ha manifestado su intención de establecer acuerdos directos con Afganistán para facilitar futuras deportaciones, evitando depender de terceros países.