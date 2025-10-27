Alcance «ilimitado» e «indetectable» para sus enemigos: así es el nuevo misil nuclear Burevestnik de Putin

Con el evocador nombre de «petrel de tormentas», un ave de plumaje pardo negruzco similar a una alondra y común en todos los mares, Rusia ha probado su nuevo misil nuclear Burevestnik 9M730. Así lo anunció el presidente Vladímir Putin, que calificó el arma ... como «una creación única que nadie más en el mundo posee» con un alcance «ilimitado».

El presidente ruso ya anunció en 2018 el comienzo del desarrollo del Burevestnik durante su discurso anual sobre el Estado de la Nación. En ese momento, describió el proyectil como «un misil de crucero de escasa visibilidad y vuelo bajo, armado con una ojiva nuclear y con un alcance prácticamente ilimitado, una trayectoria de vuelo impredecible», lo que le permite «evadir las defensas antimisiles estadounidenses».

En esta misma línea se ha manifestado recientemente el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, el general Valeri Gerásimov, que informó de que se había realizado una prueba con el misil el pasado 21 de octubre. El Burevestnik recorrió 14.000 kilómetros y permaneció unas 15 horas en el aire gracias a la energía nuclear. Esta arma, de acuerdo con el militar, podía superar cualquier sistema de defensa antimisiles y tenía un alcance ilimitado.

Su propulsión nuclear está diseñada para permitirle volar mucho más lejos y durante más tiempo que los motores turborreactores o turbofán tradicionales, limitados por su capacidad de combustible. Esto haría posible que permaneciese en el aire durante un periodo prolongado antes de alcanzar un objetivo.

Por su parte, la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear -una organización de seguridad sin fines de lucro con sede en Estados Unidos- ha afirmado que podría volar durante días. «En funcionamiento, el Burevestnik llevaría una ojiva nuclear (o varias), daría la vuelta al mundo a baja altitud, evitaría las defensas antimisiles, sortearía el terreno y lanzaría la o las ojivas en un lugar difícil de predecir», declaró en un informe de 2019.

Por su parte, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que cita a una revista militar rusa especializada, afirmó en 2021 que el Burevestnik tendría un alcance nominal de hasta 20.000 kilómetros, por lo que podría disponer de su base en cualquier lugar de Rusia y atacar objetivos en Estados Unidos.

La misma revista rusa aseguró que la altitud nominal del misil era de solo 50 a 100 metros, mucho más baja que la de un misil de crucero con propulsión convencional, lo que haría más difícil su detección para el radar de defensa aérea.

Dudas de los expertos occidentales

Lanzado desde tierra y propulsado por energía nuclear, algunos expertos occidentales han cuestionado su valor estratégico y han afirmado que esta arma no añadirá capacidades que Moscú no posea ya, según recoge la agencia de noticias Reuters. Otros consideran que la velocidad subsónica del Burevestnik lo haría detectable y se volvería más vulnerable cuanto más tiempo permaneciera en vuelo.

En respuesta a esto, el experto militar ruso Alexéi Leonkov escribió en 2019 que la función de estos aparatos sería eliminar los «restos» de los puestos de mando, bases militares, fábricas y centrales eléctricas del enemigo después de que Rusia ya hubiera disparado misiles balísticos intercontinentales, momento en el cual los sistemas de defensa aérea del oponente serían incapaces de detenerlos. Afirmó que los Burevestniks «reducirían a los países agresores a la Edad de Piedra»

Asimismo, los especialistas estiman que el Burevestnik se lanzaría mediante un pequeño cohete de combustible sólido para impulsar aire hacia un motor que contiene un reactor nuclear en miniatura. Se expulsaría aire sobrecalentado y posiblemente radiactivo, lo que proporcionaría empuje hacia adelante.

Un historial de pruebas fracasadas

Más allás de sus características, estos misiles tienen un historial pruebas plagadas de fracasos, de acuerdo también con expertos occidentales. En 2019, al menos cinco especialistas nucleares rusos murieron en una explosión y liberación de radiación durante un experimento en el mar Blanco: fuentes de inteligencia estadounidenses afirmaron sospechar que formaba parte de una prueba del Burevestnik.

Putin entregó a sus viudas importantes premios estatales y afirmó que el arma que estaban desarrollando no tenía parangón en el mundo, aunque no la nombró. Más tarde, el líder del Kremlin anunció una prueba exitosa del misil en octubre de 2023.