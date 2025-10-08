Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Ábalos medita renunciar ya a su escaño para evitar su cita en el Supremo por los sobres

La alcaldesa apuñalada en Alemania fue atacada por su hija, según la Policía

Los hijos adoptivos han declarado que la madre había sido atacada en la calle por varios hombres y que ellos la habían encontrado herida al llegar a casa

Ataque con cuchillo a la alcaldesa de Herdecke
Ataque con cuchillo a la alcaldesa de Herdecke efe

AFP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La alcaldesa de una pequeña ciudad alemana, víctima de un ataque con cuchillo poco más de una semana después de su elección, fue apuñalada por su hija, informó el miércoles la Policía, que ya había descartado un motivo político.

El ataque del martes ... contra la política socialdemócrata fue rápidamente condenado por el jefe del gobierno conservador Friedrich Merz, que lo calificó de «acto odioso», antes de que la Policía hiciera ninguna declaración oficial. Más tarde ese mismo día, la Policía indicó que creía que se trataba de un drama familiar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app