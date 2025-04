La Justicia albanesa suspende el pacto con Italia para acoger centros de inmigrantes

Se ha frenado 'in extremis' el acuerdo sobre inmigrantes entre Italia y Albania, una medida que la primera ministra, Giorgia Meloni, consideraba fundamental contra la inmigración ilegal, mientras en la Comisión Europea era vista incluso como una idea innovadora. La noticia de ... la suspensión del acuerdo ha constituido una muy desagradable sorpresa para los Gobiernos de Italia y Albania.

El proyecto, firmado en noviembre por Meloni y su homólogo albanés, el socialista Edi Rama, ha sido congelado por el Tribunal Constitucional de Albania, en la víspera de que el Parlamento de ese país procediera este jueves al debate para su ratificación. Sin duda, es un varapalo para Meloni y Rama, que calificaron el acuerdo como histórico. El plan era construir en Albania dos centros de detención de inmigrantes irregulares rescatados en el Mediterráneo por naves militares italianas, mientras que los barcos de las organizaciones humanitarias seguirían desembarcando en Italia.

Estaba previsto que los dos centros acogieran, a partir de la próxima primavera, unas 3.000 personas al mes, hasta un máximo de 39.000 al año. Sólo serían llevados a Albania hombres y adultos. Los niños, las mujeres y las personas vulnerables permanecerían en los barcos italianos para ser trasladados a Italia. El acuerdo tendría una duración de cinco años, con renovación automática. Las estructuras realizadas en territorio albanés serían gestionadas por personal italiano, respetando las leyes italianas y europeas, lo que suscitó en principio algunas dudas y el rechazo de los partidos de la oposición en Albania e Italia.

La suspensión, que podría durar tres meses para permitir que el Tribunal Constitucional escuche a las partes y dicte sentencia, se produjo después del recurso presentado por una treintena de diputados, entre ellos el ex primer ministro de centro-derecha Sali Berisha. El recurso contesta fundamentalmente dos puntos del acuerdo: por una parte, violaría la Constitución, ya que debería haber sido autorizado por el presidente de Albania, pues afecta a cuestiones territoriales y su soberanía. Es decir, según esa treintena de diputados (más de un cuarto del Parlamento), no puede ser un acuerdo entre gobiernos, sino entre Estados. Por otro lado, argumentan que viola los convenios internacionales sobre derechos humanos firmados por Albania.

La sentencia deberá llegar antes del 6 de marzo de 2024. El proyecto sufrirá un golpe que podría comprometer la construcción de los dos centros antes de la temporada de verano, cuando los flujos migratorios se vuelven más importantes. Para Rami, es un revés, porque con este acuerdo esperaba de Italia, dada su excelente relación con Meloni, un fuerte apoyo a la entrada de Albania en la Unión Europea. Para la primera ministra italiana es también una ducha fría. Meloni anunció a bombo y platillo que el acuerdo le permitiría alcanzar tres objetivos: combatir el tráfico ilegal de seres humanos; impedir los flujos irregulares de inmigrantes y dar acogida a quienes tienen derecho a protección internacional. Palacio Chigi, sede de la jefatura del Gobierno, trata de hacer ver que «no hay preocupación» por el freno al proyecto. Sin embargo, parece claro que es una situación embarazosa para el Gobierno.

Sin suerte

Meloni pretendía utilizar ese acuerdo en campaña electoral para los comicios al Parlamento europeo, como una prueba eficaz de su lucha contra la inmigración ilegal. La líder de Hermanos de Italia había recibido el aval al proyecto por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, solo unas horas antes de que fuera suspendido por el Tribunal Constitucional: «El acuerdo entre Italia y Albania -dijo Von der Leyen- es un ejemplo de pensamiento innovador, basado en un reparto justo de responsabilidades con terceros países, en línea con las obligaciones establecidas por el derecho internacional y la Unión Europea». No lo ve así la oposición del Gobierno Meloni, que ha exultado con el freno impuesto por el Tribunal Constitucional albanés. Según el Partido Democrático, «Meloni haría bien en anular completamente este acuerdo, que no sólo socava los derechos humanos sino que no es defendible frente a las convenciones internacionales».

En definitiva, no parece que la suerte acompañe a Meloni en sus acuerdos sobre inmigración con algunos países. Al margen de la suspensión del proyecto con Albania, cabe destacar cierta parálisis del acuerdo con Túnez, que nunca dio los resultados deseados. Su presidente, Kais Saied, para presionar a Bruselas llegó a anunciar en octubre que su país no aceptaba los fondos «de caridad» asignados por la Unión Europea a Túnez.