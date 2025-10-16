Alarma en el chavismo por las misiones de la CIA en Venezuela

Suscribete a
El régimen de Maduro lleva meses impartiendo formación militar a los civiles debido a la presión de EE.UU.
Ludmila Vinogradoff

Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

Los venezolanos ya no se sorprenden con el Caribe en llamas. Tampoco con la publicación de 'The New York Times' de que la CIA ha sido autorizada por Donald Trump a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, lo que acorrala al régimen de Nicolás Maduro ... como medio de presión, por ahora. El presidente de Estados Unidos confirmó la publicación del diario neoyorquino, justificando su actuación porque el Gobierno de Venezuela «ha vaciado sus cárceles» (refiriéndose al Tren de Aragua) para enviar presos a su país.

