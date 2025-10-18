Suscribete a
La agencia de notación Standard & Poor's rebaja la credibilidad internacional de Francia

Sigue los pasos de Fitch y baja la nota del país de AA- a A+ y alerta de que «el saneamiento presupuestario del Estado se aleja considerablemente»

La crisis política francesa amenaza con extender sus efectos a la zona euro

Emmanuel Macron conversa con Keir Starmer, el pasado lunes en Egipto
Emmanuel Macron conversa con Keir Starmer, el pasado lunes en Egipto EFE
Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

La agencia de notación financiera internacional Standard & Poor's, una de las más importantes del mundo, ha rebajado significativamente la nota y cota internacional de Francia, subrayando la «grave incertidumbre« que pesa sobre las finanzas nacionales.

Standard & Poor's es una de las ... grandes agencias de notación financiera internacional, cuyos juicios suelen ser interpretados como sentencias sumarísimas sobre las grandes economías.

