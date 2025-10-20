Suscribete a
La Aemet avisa de la llegada de una nueva borrasca atlántica a España con fuertes lluvias y tormentas

Afganistán y Pakistán acuerdan un «alto el fuego inmediato» tras varios enfrentamientos transfronterizos

Ambos gobiernos pactaron el cese de ataques en unas conversaciones celebradas en Doha, donde también contaron con la presencia de agentes negociadores de Turquía y Catar

Firma de paz entre los ministros de Asuntos Exteriores de Kabul e Isalamabad en Doha
ABC

Pakistán y Afganistán han acordado un «alto el fuego inmediato» en las conversaciones celebradas en Doha, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar el domingo por la mañana, después de que al menos diez afganos murieran en ataques aéreos pakistaníes que rompieron ... una tregua anterior, recoge Afp.

