Suscribete a
ABC Premium

Un aeropuerto danés, obligado a suspender sus operaciones durante varias horas tras el avistamiento de drones

El aeropuerto de Aalborg estuvo cerrado durante parte de este domingo tras localizarle varios drones en los alrededores

Reino Unido envía equipo de defensa para ayudar a Bélgica a hacer frente a los drones

Cartel que informa de la prohibición de volar drones en los alrededores de los aeropuertos en Dinamarca.
Cartel que informa de la prohibición de volar drones en los alrededores de los aeropuertos en Dinamarca. Reuters

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El aeropuerto de la ciudad danesa de Aalborg, situada en el norte del país, tuvo que suspender operaciones durante cerca de dos horas a última hora del domingo tras el supuesto avistamiento de varios drones en los alrededores, sin que por ahora haya más detalles ... sobre este nuevo incidente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app