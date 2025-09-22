El aeropuerto de Bruselas sigue sufriendo los estragos del ciberataque y tendrá que cancelar un 10% de sus vuelos este martes

El aeropuerto internacional de Bruselas estima que un 10% de los vuelos programados para este martes deberán ser cancelados debido a los efectos que aún sufre por el ciberataque el viernes dejó inoperativos los sistemas de facturación y embarque en este y otros aeropuertos europeos, causando numerosos retrasos y cancelaciones durante todo el fin de semana.

El aeropuerto de la capital europea, que se vio afectado al igual que los de Berlín, Dublín y el londinense Heathrow, recupera gradualmente la normalidad, aunque gran parte del trabajo de embarque y facturación debe hacerse de manera manual.

Noticia Relacionada Reabierta la terminal del aeropuerto de Heathrow, en Londres, que había sido evacuada por un «incidente» ABC Se trata de la terminal 4, informan medios británicos; el resto funcionan con normalidad, según ha expresado un portavoz del aeropuerto

Según fuentes del gestor aeroportuario citadas por los medios locales, ello llevará a que este martes un «número limitado de vuelos», en torno al 10% del total previstos, tengan que ser anulados.

En este contexto, el aeropuerto recomienda que los pasajeros verifiquen el estado de su vuelo antes de desplazarse y también que lleguen al aeropuerto al menos con dos horas de antelación para vuelos intraeuropeos y con al menos tres horas para vuelos fuera del espacio europeo Schengen.

Bruselas, el primero en alzar la voz de alarma

El aeropuerto internacional de Bruselas fue el primero en dar la alerta de que un ciberataque sufrido el viernes por la compañía estadounidense Collins Aerospace, proveedor externo de los sistemas de facturación y embarque, estaba generando importantes interrupciones en sus servicios y en el de otros aeropuertos europeos, entre ellos los de Berlín, Dublín y el de Heathrow en Londres.

Esta situación obligó a los aeropuertos a tramitar las facturaciones y embarques de manera manual, con papel y bolígrafo, lo que retrasó muchos vuelos y obligó a la cancelación de buena parte de las rutas en las primeras horas, aunque las incidencias se han prolongado durante todo el fin de semana.

En el caso de Bruselas, el aeropuerto pidió a las compañías cancelar cerca de la mitad de sus vuelos programados para este lunes.