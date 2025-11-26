Suscribete a
Moumen al Natour, Opositor a Hamás en Gaza

«Hamás sólo representa a una pequeña parte de los palestinos en Gaza»

Un disidente gazatí desafía al grupo terrorista y denuncia sus atrocidades en la Franja

EE.UU. impulsa la designación de Hermanos Musulmanes como organización terrorista

Moumen al Natour, cofundador del movimiento de protesta Queremos vivir, iniciado en 2019 contra Hamás
Chapu Apaolaza

Chapu Apaolaza

Enviado especial a Tel Aviv

Entre las ruinas de Ciudad de Gaza, en un lugar indeterminado junto a una pared mordida por los disparos y la metralla, un hombre con cazadora se sienta delante de un ordenador y entra en videoconferencia con un grupo de periodistas que atienden desde ... Tel Aviv en una convocatoria de la organización israelí Fuente Latina, dedicada a difundir la realidad israelí en los medios. Moumen al Natour, cofundador del movimiento de protesta Queremos vivir, iniciado en 2019 contra Hamás, es un antiguo preso político y uno de los principales defensores de establecer zonas seguras y libres de terroristas. Su testimonio, pronunciado entre los estragos de la guerra y poniendo en riesgo su vida –este fin de semana ha logrado escapar al exilio–, da medida de la creciente oposición al régimen de los terroristas.

