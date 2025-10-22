Suscribete a
La absolución del expresidente Uribe polariza la precampaña electoral en Colombia

Tras el fallo judicial, el líder de la derecha sale fortalecido para liderar la de su partido, el Centro Democrático

La Justicia colombiana revoca la sentencia contra el expresidente Uribe por supuestos sobornos y fraude procesal

El expresidente Álvaro Uribe ofreció una rueda de prensa este martes tras conocer el fallo judicial
El expresidente Álvaro Uribe ofreció una rueda de prensa este martes tras conocer el fallo judicial reuters
Poly Martínez

Poly Martínez

Corresponsal en Bogotá

La Justicia dio un nuevo giro de tuerca. Lo que parecía una sentencia cumplida y con pocas probabilidades de cambio, si acaso unos ajustes menores e inclusive, para algunos, con la posibilidad de que le fuera aumentada la pena inicial de 12 años de prisión ... domiciliaria, el Tribunal Superior de Bogotá tumbó la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez y anuló la sentencia por los delitos de fraude procesal y soborno. Los mismos por los que el pasado 1 de agosto fue sentenciado por la jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia. De acuerdo con el tribunal, dicho proceso falló en la demostración de participación directa de Uribe Vélez en los sobornos y evidenció sesgos en la apreciación y valoración de las pruebas.

