Suscribete a
ABC Premium

Abren las urnas en Honduras, en unas elecciones bajo la sombra del fraude y la presión de EE.UU.

Un país bajo estado de excepción decide si sigue en manos de una izquierda que EE.UU. considera «castrochavista» o vuelve a la derecha

Salvador Nasralla: «Me uní a delincuentes para poder sacar del poder a un jefe del narcotráfico»

De izquierda a derecha, Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Nasry Asfura
De izquierda a derecha, Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Nasry Asfura reuters
David Alandete

David Alandete

Enviado especial a Tegucigalpa (Honduras)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Honduras llega este domingo a unas elecciones de alto voltaje con la oposición de derecha alertando de un posible fraude y con la injerencia directa de Donald Trump, que acusa al país de deslizarse hacia una deriva «castrochavista» y respalda públicamente a su candidato preferido, ... Nasry Asfura, del Partido Nacional. En un clima marcado por errores logísticos en las primarias, tensiones institucionales y una desconfianza extendida, el país se enfrenta a una votación cuyo resultado difícilmente será aceptado sin disputa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app