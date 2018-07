Zimbabue vota pacífica e ilusionada en los primeros comicios sin Robert Mugabe Las encuestas pronostican un resultado ajustado entre el presidente Mnangagwa y Chamisa

Alba Amorós

Largas colas a lo largo de la jornada del lunes para votar al próximo presidente de Zimbabue en las 10.985 mesas electorales repartidas por todo el país. Más de cinco millones de personas, el 43% de los cuales son menores de 35 años, se registraron para participar en las primeras elecciones desde 1980 sin el nombre de Robert Mugabe en las papeletas. También son los primeros comicios sin el que fuera su máximo rival, Morgan Tsvangirai, quien murió de cáncer a principios de este año.

Los principales candidatos son Emmerson Mnangagwa, quien ascendió al poder después del golpe militar que forzó la salida de Mugabe, y Nelson Chamisa, líder del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC); ambos líderes se postulan para la presidencia por primera vez. Las encuestan apuntan a una estrecha ventaja del actual jefe del ejecutivo sobre Chamisa. Los resultados oficiales se conocerán el sábado. Si ningún aspirante gana más del 50 por ciento de los votos, se realizará una segunda vuelta el 8 de septiembre.

Elecciones libres, justas y sin Mugabe

La jornada electoral se desarrolló sin violencia y con incidencias tales como las demoras para votar en las grandes ciudades, desorganización en algunos colegios y problemas con las papeletas. David Coltart, ex ministro de Educación, Cultura y Deporte y miembro del MDC, denunció que la tinta de las papeletas se borraban con demasiada facilidad lo que levantaba sospechas de fraude electoral. Por su parte Elmar Brok, jefe de la misión de la Unión Europea, dijo que los observadores encontraron "enormes diferencias" en el ritmo de votación en los colegios electorales. Sobre las demoras en el proceso de votación, Chamisa advirtió que parecía que “hubiera un intento deliberado de suprimir y frustrar el voto urbano”. Éste resultará crucial para la oposición, mientras que las áreas rurales tradicionalmente respaldan al partido gobernante. Sin embargo, la reaparición de Robert Mugabe en la víspera de los comicios anunciando que no respaldaría a Mnangagwa, quien fuera su mano derecha durante décadas, puede dar un vuelco a los resultados. «No puedo votar por quienes me atormentaron ... Espero que la votación de mañana elimine al gobierno militar y nos devuelva a la constitucionalidad», dijo Mugabe el domingo.

Por otro lado, la Comisión Electoral de Zimbabue (ZEC) anunció que hay dos candidatos que están siendo investigados por haber violado supuestamente la ley haciendo campaña después de la hora límite. A pesar de no haber dado nombres, Mnangagwa, de 75 años, y Chamisa, de 40 años, hicieron declaraciones el domingo; el primero lo hizo tras el anuncio de Mugabe: «Ahora que está claro que Chamisa ha hecho un trato con Mugabe, ya no podemos creer que sus intenciones sean transformar y reconstruir nuestra nación», dijo el presidente.

Romper con el pasado

Los zimbabwenses han visto poca o ninguna mejora en la economía desde que Mnangagwa asumió el cargo en noviembre de 2017. El país todavía no tiene su propia moneda, aunque está en la agenda del presidente, y siguen las largas colas fuera de los bancos para poder sacar dinero en efectivo. Los jóvenes son los principales afectados por la crisis económica.

Estos comicios son una gran oportunidad para que Zimbabue rompa con su pasado represivo, se abra al mundo y recupere su economía.