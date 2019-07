Yazmin Juárez cuenta en el Congreso de EE.UU. la muerte de su bebé tras su detención en un centro fronterizo Mariee, de 19 meses, murió después de pasar por un centro de detención en pésimas condiciones de higiene y seguridad

Carlota Pérez Actualizado: 11/07/2019 18:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Yazmin Juárez, cuya hija Mariee, de 19 meses, murió semanas después de ser liberada de la detencion del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en 2018, ha testifico en el Congreso de Estados Unidos y ha descrito el maltrato que sufrió mientras buscaba asilo. La congresista, Alexandria Ocasio-Cortez, quien estuvo a punto de llorar durante la comparecencia, le hizo a Juárez una serie de preguntas.

Mientras respondía a las preguntas de Ocasio-Cortez, Juárez ha afirmado que los funcionarios del ICE amenzaron con separarla de su hija a su llegada a los Estados Unidos. «Usted sabe que este país es para los estadounidenses. Donald Trump es mi presidente y podemos alejar a su hija de ustes y encerrarla en la cárcel», ha recordado Juárez.

Centros en pésimas condiciones

«Unos meses antes de cumplir dos años, ella dejó de existir. Antes de entrar en ese lugar -fueron recluidas en Dilley, Texas-, ella estaba feliz y saludable. Al cabo de una semana, Mariee se enfermó. Primero era toser y estornudar, mucha secreción en su nariz», después pasó a «fiebre muy alta, diarrea, vómitos y de una pérdida importante de peso».

«Pasamos toda una madrugada durmiendo en el suelo, en el piso de concreto (cemento), donde solo nos daban unas cobijas (mantas), le llaman ellos, que era color grises (...) Ellos le llaman cobija a eso. Para mí no es eso. La comida no era la adecuada para un niño, no tiene nada de nutrientes que pueda con la salud de los niños, no tienen la higiene adecuada para un niño», ha denunciado la madre de Mariee.

Cuando Ocasio-Cortez le preguntó si las condiciones del centro eran seguras y se ajustaban a unos mínimos de sanidad, Juárez respondió con un rotundo «no».

«Que un oficial de la CBP le diga a una mujer inmigrante que se escapa de horrores indescriptibles en su país de origen, y les diga que este pais es para los estadounidenses, y que amenaza con separarala de su hija, amenazar con una violación de los derechos humanos, es extrardinariamente preocupante», ha dicho la congresista demócrata. Además, añadió que «como mínimo, es necesario una investigación seria por parte de este comité y de otras entidades».

«Tenía más miedo en Guatemala, me equivoqué»

Yazmin Juárez, originaria de Guatemala, explicó ante el subcomité de Derechos y Libertades Civiles, que se dirigía a Estados Unidos porque temía por su vida y por la de su hija en su país natal. «El viaje fue peligroso, pero tenía máas miedo de lo que nos podría pasar si nos quedábamos. Así qie vinimos a los Estados Unidos donde esperaba construir una vida mejor y más segura para nosotros». «Desafortunadamente, eso no ocurrió».

La alta tasa de homicidios, actividades pandilleras y otras formas de violencia son una de las principales causas por las que deciden abandonar su país. La tasa de homicidios de Guatemala es de 23,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, la novena cifra más alta.

Los países del conocido como Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras se encuentran entre las más diezmadas y pobre de América Latina. Esta falta de oportunidades económicas y la oportunidad de unirse a familiares que ya están en el país hace que cientos de miles decidan emprender el viaje. Un total de casi tres millones de inmigrantes de Estados Unidos vienen de Triángulo.

El caso de Mariee no es el primero en que una niña muere en los centros de detención instalados en la frontera entre Estados Unidos y México. Ya van cinco menores muertos al llegar a la frontera desde Guatemala.

Un informe interno del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna (DHS), publicado por la cadena NBC daba detalles de la lamentable situación de los inmigrantes en los centros de detención, donde hay cuatro duchas para 756 inmigrantes; más de la mitad duermen en la intemperie; los piojos, la varicela y brotes de gripe son habituales y las celdas están saturadas, El informe detalla cómo los menos no tienen ropa limpia y solo se aliemtnan de bocadillos de mortadela.