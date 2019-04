WikiLeaks acusa a Ecuador de espiar a Assange y ofrecer fotos y vídeos a España

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, habría sido víctima de una operación de espionaje en la Embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado desde 2012, ha denunciado el portal en las últimas horas.

Según la organización, lasreuniones entre los abogados y un médicofueron filmadas en secreto en el último año. Además, un individuo no identificado habría ofrecido todo el material a varias personas en España a cambio de unos tres millones de euros.

El director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, ha explicado que viajó a España para ver a esa persona, quien le mostró unos vídeos de las reuniones que había mantenido Assange en el último año, así como la copia de un documento legal dejado en una sala del edificio diplomático.

Según Hrafnsson, la policía española ha sido informada de que las fotografías y los vídeos están a la venta y el caso ha pasado a manos de un juez para su investigación. « The Guardian» añade que los agentes, en una operación encubierta contra esos individuos no identificados en Madrid, podría haber recuperado el material.

Ecuador caught in espionage operation against its refugee Julian Assange which:

1. Spied on his legal, medical visits

2. Stole legal notes during the middle of a court hearing against them

3. Secretly cooperated with US

4. Tried to extort him for 3M Eurohttps://t.co/6N1akgaVI9