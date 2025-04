Walmart y Disney suspenden sus donaciones a los republicanos que se negaron a certificar a Biden Otras compañías –como AT&T Inc, Amazon.com Inc y Mastercard Inc– han anunciado movimientos similares en los últimos días

Walmart Inc , el minorista más grande del mundo , y Walt Disney se han unido a otras grandes compañías para suspender de manera indefinida las donaciones a los diputados que votaron contra de la certificación de la victoria del presidente electo, Joe Biden.

La compañía de Arkansas dijo el jueves que a la luz del asalto de la semana pasada en el Capitolio de Estados Unidos, su «comité de acción política está suspendiendo de manera indefinida sus contribuciones a los miembros del Congreso que votaron en contra de la certificación legal de la victoria del colegio estatal de votos».

Disney, la empresa de entretenimiento, dijo en un comunicado que «inmediatamente después de ese terrible asedio, los miembros del Congreso tenían la oportunidad de unirse –una oportunidad que algunos tristemente rechazaron abrazar– . A la luz de esos acontecimientos, hemos decidido que no haremos contribuciones políticas en 2021 a los diputados que votaron en contra de la certificación del Colegio Electoral».

Otras compañías, como Amazon.com Inc y Mastercard Inc , han anunciado movimientos similares en los últimos días. General Motors Co dijo que había suspendido todas sus contribuciones políticas después de los acontecimientos del Capitolio.

Otras firmas, como, Alphabet Inc's Google y Union Pacific Corp , también decidieron retener sus contribuciones a todos los miembros del Congreso, en lugar de solo a los que se opusieron a la certificación de Biden.

El anuncio demuestra que algunos donantes corporativos, que a menudo dan dinero a los republicanos y los demócratas por igual, están replanteándose su estrategia después de que los partidarios del presidente asaltaran el Capitolio la semana pasada. Cinco personas murieron, incluido un oficial de policía.