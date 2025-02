Volodimir Zelenski y Vladimir Putin se reunirán cara a cara «pronto»

El asesor de la Presidencia de Ucrania Mijailo Podoliak, al frente de la delegación ucraniana que negocia con la rusa el fin del conflicto en el país europeo , ha asegurado que los presidentes Volodimir Zelenski y Vladimir Putin van a reunirse cara a cara «pronto».

«Esto llegará pronto», ha asegurado Podoliak en una entrevista concedida a la cadena estadounidense PBS, donde ha incidido en que una eventual reunión de ambos mandatarios «es la única manera de acabar» con el conflicto.

«L a única opción para acabar con esta guerra son conversaciones directas entre los dos presidentes, y en eso es en lo que trabajamos con estas negociaciones», ha detallado, en alusión a las rondas de conversaciones, cuatro por el momento , celebradas entre las delegaciones ucraniana y rusa para acercar posturas, informa EP.

Según Podoliak, ambas partes trabajan en la elaboración de documentos que Zelenski y Putin puedan discutir más en profundidad y, finalmente, firmar.

En referencia al desarrollo de estas conversaciones, el negociador jefe ucraniano ha asegurado que la parte rusa ha «ajustado» sus posicionamientos, a su juicio porque la batalla «no va de acuerdo a lo que habían planeado». De este modo, Putin ha pasado de defender la invasión para «desnazificar» Ucrania a exigir su neturalidad.

No obstante, el supuesto borrador con los 15 puntos , que avanzó ayer 'The Financial Times' pasa, entre otras cosas, por que Kiev acepte un estatuto de neutralidad, similar al de Suecia y Austria, y restricciones para su ejército, despojándole de determinadas armas ofensivas, además de no ingresar en la OTAN -que Zelenski admitió la víspera por primera vez-, no instalar bases militares en su territorio y reconocer la independecia del Donbass y Crimea. Como contrapartida, recibiría las garantías de seguridad de Reino Unido y EE.UU. A cambio, habría un alto al fuego y la retirada de las tropas rusas.

No obstante, Podoliak replicó que el modelo a seguir «debe ser ucraniano, ya que nuestro país está en guerra directa que ha iniciado Rusia. Y abundó: «Kiev debe contar con bases sólidas en materia de seguridad. Eso se traduce en que los firmantes de estas garantías no pueden quedarse al margen en caso de un ataque y que participarían activamente suministrando las armas necesarias».

Guerra a gran escala

Por su parte, el presidente de Ucrania, ha asegurado en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que Rusia ya ha cruzado «todas las líneas rojas» al bombardear civiles y ha alertado de que la Tercera Guerra Mundial podría haber comenzado. « Si están lanzando intencionalmente esos misiles contra jardines de infancia, contra escuelas o universidades eso es un cruce de cada línea», ha subrayado Zelenski. «¿Qué más debemos esperar? ¿Dejar que los rusos maten a 200, 300 o 400 niños?», ha agregado.

En este sentido, ha apuntado que una guerra a gran escala podría haber comenzado en un movimiento por parte de Rusia que «pone en juego a toda la civilización» : «Nadie sabe si ya ha comenzado (la Tercera Guerra Mundial). Nadie sería capaz de predecir cuándo comenzaría la guerra a gran escala", ha dicho.

Zelenski ha resaltado además que el pueblo ucraniano «es invencible . Las fuerzas rusas pueden ocupar la tierra, pero no pueden tomar la dignidad y el amor de Ucrania por su país», ha sentenciado el mandatario. «Incluso esos asentamientos que fueron reducidos a cenizas por la artillería rusa, incluso esos asentamientos quedaron sin ser conquistados por los rusos», ha agregado.