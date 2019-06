Un violador será expulsado de Reino Unido después de que los pasajeros de un vuelo evitaran su deportación

Yaqub Ahmed es un somalí residente en Inglaterra sentenciado a nueve años de prisión por violar a una chica de 16 años junto con otros tres hombres. El pasado octubre se procedía a su deportación cuando, en un vuelo que partía del aeropuerto de Heathrow, los pasajeros lo impidieron.

En el avión de Turkish Airlines con destino Estambul, los viajeros comenzaron a gritar «Sáquenlo del avión» mientras Ahmed se quejaba que lo habían separado de su familia. Como es obvio, los pasajeros desconocían que el hombre que estaba siendo deportado había sido sentenciado a nueve años de cárcel por la violación de una chica en un piso del norte de Londres.

En el siguiente vídeo, subido a Twitter por una entidad política partidaria del Brexit, se escucha cómo los viajeros se amotinan para pedir su liberación.

WATCH | Witless lefties screeched & screamed to stop this migrant from being deported. Turns out he's Yaqub Ahmed, a convicted gang rapist who attacked a 16 year old & whose mate fought for IS. These idiots ought to be ashamed of themselves!



