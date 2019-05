Vídeo: un joven muere al intentar tomarse un selfie desde lo alto de un edificio

Un hombre ha fallecido mientras trataba de hacerse la mejor fotografía. La temeraria búsqueda del autorretrato perfecto desde lo más alto de una torre, desde donde se podía apreciar toda la ciudad de Bombay, al oeste de la India, provocó que un joven perdiera la vida a principios de este mes. El vídeo puede herir su sensibilidad.

Attempt for the most daring selfie? Or just another irresponsible adventure? Whatever this was for, it clearly wasn’t worth the risk! #SafetyFirstpic.twitter.com/vzBYEZs54Y