Un veterano del Día-D se reencuentra con su novia francesa 75 años después La cadena de televisión «France 2» organiza un reencuentro entre un oficial estadounidense retirado y la mujer con la que mantuvo un romance durante los dos meses que pasó destacado en Francia, en 1944

ABC Actualizado: 11/06/2019 18:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No es el guión de una película romántica de Hollywood, aunque bien podría tratarse de uno. En junio de 1944, el hoy veterano de guerra estadounidense K.T. Robbins desembarcó, junto a miles de oficiales, en las playas de Normandía para frenar las aspiraciones de un ejército nazi cada vez más debilitado. Tras la llegada, el destacamento se instaló, durante las primeras semanas, en la localidad fronteriza de Briey, a la espera de nuevas órdenes. Allí, el joven Robbins conoció a Jeannine Ganaye, de 18 años, con quien mantuvo un fugaz idilio. Ambios se enamoraron, pero las vicisitudes de la guerra les obligaron a decirse adiós dos meses después. No se imaginaron que volverían a verse. Sin embargo, 75 años después, esta semana se obró el milagro.

«Le dije que tal vez volvería y la llevaría conmigo, pero no fue así», confesó, afligido, el oficial retirado a la cadena de televisión France 2, que ha organizado el reencuentro. Robbins asistió la semana pasada a los actos de conmemoración del 75º aniversario del Día-D, donde relató a los medios su particular historia. El veterano de guerra mencionó el amorío que mantuvo con Ganaye, y la cadena se puso manos a la obra para encontrar a la mujer, de la que Robbins no guardaba muchas esperanzas de que siguiera con vida. Pero no fue así. La cadena dio con ella –hoy tiene 92 años y vive en una residencia en Montigny-les-Metz, muy cerca de su Briey natal– y ambos pudieron, finalmente, volverse a ver.

Imágenes de archivo de Robbins y Ganaye - France 2

Aunque la guerra les unió tan rápido como les separó, ambos se siguieron siempre amando en secreto a pesar de seguir con sus vidas y llegar incluso a casarse, según admitieron a los periodistas. Aún así, Robbins conservó una foto de su amada, con la esperanza de volver algún día a Europa para buscarla. Ella, por su parte, se afanó en aprender algo de inglés para poder hablar con él en caso de que regresara. «Fue muy amable y creo que me amaba», cuenta Robbins, que fue movilizado una mañana, de pronto y sin previo aviso, al frente oriental. Mientras le decía adiós, la joven lloró mientras veía el camión alejarse y desvanacerse en el horizonte.

«Jeannine, te quiero, mi amor», le dice en el vídeo el militar, ahora viudo –al igual que Ganaye– en el momento de despedirse, entre besos y abrazos. Y prometen volver a verse, antes de partir. Como en 1944.